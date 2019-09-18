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«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей

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  • 18.09.2019, 9:42
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«Европейская Беларусь» проводит новые пикеты по сбору подписей

Названы время и места проведения.

Продолжается сбор подписей для дальнейшего участия активистов «Европейской Беларуси» в «парламентской кампании».

Места и время проведения пикетов по сбору подписей опубликовала пресс-служба «Европейской Беларуси»:

Минск

станция метро «Якуба Коласа», выход к ЦУМу: 12.00 — 19.00,

станция метро «Площадь Победы», выход к магазину Каравай: 12.00 — 19.00,

станция метро «Октябрьская», вход в ГУМ: 12.00 — 19.00,

станция метро «Спортивная», ТЦ «Скала»: 14.00 — 16.00,

станция метро «Молодежная», вход в ТЦ «Корона»: 16.00 — 19.00,

Орша

улица Пушкинская, Центральный рынок: 10.00 — 14.00,

Слонимский район

аг. Жировичи: 12.00 — 15.00,

Пикеты «Европейской Беларуси» вы найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. У участников пикета всегда можно уточнить, где и когда можно поставить подпись за кандидата, который выдвигается по вашему округу. Не забудьте ваш паспорт.


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