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Новые ПДД в Беларуси: что ждет пешеходов?

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  • 18.09.2019, 9:57
  • 2,891
Новые ПДД в Беларуси: что ждет пешеходов?
Фото: mogilev.online

Документ находится на стадии согласования.

Не только смотри, но и слушай! Проект новых Правил дорожного движения предусматривает административное наказание за переход проезжей части в наушниках. Также при переходе дороги нельзя будет смотреть в телефон или иметь на голове капюшон, сообщает «Белсат».

Планируют ввести в обновленные Правила дорожного движения новый термин – «средство персональной мобильности». То есть такие виды транспорта, как самокаты, сигвеи или гироскутеры.

Общественное обсуждение новой редакции Правил дорожного движения состоялось в этом году в мае, сейчас документ согласовывают компетентные органы.


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