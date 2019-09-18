Помпео провел переговоры с главой МИД Украины 1 18.09.2019, 9:59

Глава Госдепартамента подтвердил неизменную поддержку страны со стороны США.

Госсекретарь США Майк Помпео побеседовал во вторник с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент.

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США, глава американской дипломатии поздравил руководителя МИДа Украины с недавним назначением на этот пост. Помпео вновь подтвердил, что Соединенные Штаты поддерживают Украину, претворяющую в жизнь жизненно важные реформы, призванные победить коррупцию, укрепить верховенство закона и создать экономическую среду, способствующую конкуренции и инвестициям.

Госсекретарь подчеркнул неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.