Кто виноват в скачках курса доллара в Беларуси? 1 Владимир Тарасов, «Белрынок»

18.09.2019, 10:27

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Спокойствие на биржевом валютном рынке страны было нарушено еще в августе.

Возможной причиной значительных колебаний курсов иностранных валют на Белорусской валютно-фондовой бирже в последнее время может быть смена маркет-мейкера биржевого валютного рынка: со 2 сентября белорусский Банк Дабрабыт утратил этот статус и им стал Евразийский банк развития.

Пока Национальный банк не объяснил, что происходит на рынке РБ, поэтому приходится рассматривать возможные варианты объяснения происходящих событий. Одной из возможных причин является смена валютной политики Нацбанка в целях ослабления рубля для поддержки белорусского экспорта в развивающиеся страны без учета России (см. «Курс рубля рухнул почти на 4%. Что это было?»). Однако на прошедшей неделе рубль снова подорожал, почти компенсировав эти потери, что заставляет искать и другие причины скачков курса на бирже. Возможно, наблюдаемые процессы – дело рук не Нацбанка, а Евразийского банка развития, к которому, похоже, перешли полномочия по регулированию курса рубля.

Маркет-меркер регулирует курс

До 2 сентября маркет-мейкером на валютном рынке РБ был Банк Дабрабыт, который принадлежит Нацбанку. Они совместными усилиями и сглаживали колебания курса белорусского рубля.

Маркет-мейкер на валютном рынке – это компания, которая принимает на себя некоторые обязательства по регулированию рынка, то есть по поддержанию ликвидности рынка – гарантированного спроса и предложения валюты по определенным ценам. Он гарантирует определенную стабильность курсов, сглаживая их скачки, которые возникают вследствие несоответствия спроса и предложения валюты в определенные моменты времени. Крупнейшим маркет-мейкером на мировом валютном рынке является, по данным агентства Reuters, Deutsche Bank.

В Беларуси со 2 сентября маркет-мейкером по белорусскому рублю на БВФБ стал иностранный банк – Евразийский банк развития. Это само по себе несколько странно. Впрочем, по своему статусу ЕАБР является международной финансовой организацией и Беларусь имеет небольшой пакет его акций, которые, в основном, принадлежат России. То есть, без особого преувеличения Евразийский банк развития можно считать государственным российским банком, работающим в странах ЕврАзЭС.

Поэтому было бы естественным ожидать, что подобный маркет-мейкер будет стремиться привязать курс белорусского рубля к российскому. Если обратиться к валютным торгам на прошедшей неделе, то можно сделать вывод, что в некотором приближении это и происходит. По итогам недели курс российского рубля по отношению к белорусскому снизился всего на 0,3%, в то время как курсы евро и доллара потеряли более процента. Правда, на текущей неделе (в понедельник-вторник 16-17 сентября) картина изменилась – стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля стабилизировалась. То есть, не исключено, что наблюдаемые колебания курса рубля являются просто следствием притирания нового маркет-мейкера к белорусскому валютному рынку и наоборот.

Население пока спокойно

Спокойствие на биржевом валютном рынке РБ было нарушено еще в августе. Объем торгов валютами на БВФБ тогда резко вырос, а курс рубля по отношению к трем основным валютам, торгуемым на бирже, вначале снизился, а затем резко повысился. При этом на первом месте по объемам заключенных сделок оказался не Банк Дабрабыт, а Беларусбанк. Дабрабыт был вторым. Евразийский инвестиционный банк в рейтинге еще не фигурировал.

Физические лица, похоже, на повышенную волатильность курса рубля в августе не отреагировали.

Объем чистой продажи валюты населением в августе вырос до 107,8 млн. долларов со 66,9 млн. долларов в июле, но это сезонное увеличение. В годовом выражении продажи сократились: в августе 2018 года физические лица реализовали валюты в чистом выражении на 152,4 млн. долларов, то есть примерно в полтора раза больше, чем в 2019 году.

Сокращение чистых продаж произошло, в основном, за счет увеличения валовой покупки валюты населением в августе текущего года по сравнению с августом прошлого на 85,8 млн. долларов. Увеличение объемов приобретения валюты связано, скорее всего, не с событиями в августе текущего года, а с увеличением заработной платы в стране, так как рост спроса на валюту наблюдается в течение всего года.

Сезонными факторами объясняется и динамика рублевых и валютных депозитов населения в белорусских банках в августе текущего года. В этом месяце срочные рублевые депозиты населения выросли на 126,8 млн. рублей по сравнению с июлем, составив на 1 сентября 4,66 млрд. рублей. Но год назад также наблюдался прирост данного параметра, хотя и на меньшую величину (на 74,8 млн. долларов). В августовском росте виновато не только общее увеличение зарплат, но и завершение основных сельскохозяйственных работ, в связи с чем доходы сельских жителей резко увеличились.

В отличие от рублевых депозитов, валютные вклады физических лиц в белорусских банках в августе текущего года снизились на 7,7 млн. долларов, что намного меньше, чем год назад, когда они сократились на 53,8 млн. долларов. Снижение также носит сезонный характер, а уменьшение его величины в текущем году вполне может объясняться ростом средней зарплаты, а не обеспокоенностью в связи с событиями, произошедшими на валютном рынке РБ в августе.

Таким образом, в августе поведение физических лиц на валютном рынке еще было вполне традиционным. Однако в сентябре все может измениться. С одной стороны, при росте курсов валют некоторые люди стремятся продавать ее, чтобы сделать выгодные покупки, пока цены на импортные товары в магазинах не выросли. С другой стороны, наблюдаемые значительные колебания курса рубля снизят доверие населения к нему, которое и так не велико.

Так, в августе текущего года, согласно исследованию инфляционных ожиданий населения, проведенному Нацбанком, 65,2% жителей Беларуси считали иностранную валюту предпочтительной валютой для сбережений, в то время как в мае так думали 64,5%. Возможно, к этому росту, хотя и небольшому, как раз и привели события на бирже, произошедшие в августе. Более того, увеличилось и число сторонников осуществления сбережений в наличных: до 40,8% с 39,8%. Впрочем, увеличение довольно незначительное. Но можно ожидать, что рост привлекательности валюты после смены маркет-мейкера продолжится. Если, конечно, он не научится эффективно сглаживать колебания стоимости валютной корзины.

Прогноз: девальвация на 50% в случае негативного сценария

Конечно, российский рубль в текущем году ведет себя намного стабильнее, чем в прошлые годы, поэтому привязка белорусского рубля к нему, если она будет осуществлена Евразийским банком развития, тоже гарантирует некоторую стабильность и белорусскому рублю. Но надо иметь в виду, что угроза глобального экономического кризиса становится все реальнее, что может привести к падению цен на нефть. Российские ЦБ и Минфин накопили огромные золотовалютные резервы, но, как стало известно из последнего доклада Банка России «О денежно-кредитной политике», в случае развития событий по негативному сценарию, то есть падения средних цен на нефть до 25 долларов за баррель, Банк России допускает девальвацию рубля примерно в полтора раза: курс доллара может подскочить до 94 российских рублей за доллар. Белорусский рубль в этом случае ждет такое же падение, если не большее. Сейчас, конечно, на фоне скачка цен на нефть на мировом рынке из-за терактов в Саудовской Аравии, рассуждения о таком развитии событий кажутся странными, но ведь и в прогнозе российского ЦБ (в негативном сценарии) глобальный кризис может начаться не сегодня или завтра, а в 2020 году.

Владимир Тарасов, «Белрынок»