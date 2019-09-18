Путешествуй на диване: девять веб-камер, которые станут окном в отпуск 18.09.2019, 10:59

Увидеть мир можно совершенно бесплатно.

Отпуск — долгожданное и сказочное время, когда можно расслабиться и восстановить силы, оставив заботы и печали за бортом. Чувствуете, что запаса сил не хватает до новогодних каникул? Предлагаем сделать пару кликов и устроить экспресс-подзарядку позитивными эмоциями, отправившись в виртуальное путешествие. В какой из уголков мира хотите отправиться сейчас — решайте сами, пишет ЗаграNица.

1

Озеро Гарда, Италия

Гарда — самое большое озеро в Италии и, безусловно, одно из самых красивых. Укрытое от холодных ветров пиками Альп, оно излюбленное место отдыха итальянцев и заезжих туристов на пути между Миланом и Венецией. На озере находятся крупнейший парк детских развлечений Италии — «Гардаленд», океанариум Seaworld, аквапарк Canevaworld, парк развлечений «Мувиленд». Один из самых лучших ресурсов Skyline webcams предлагает взглянуть на великолепные берега озера Гарда.

2

Национальный парк «Восточный Цаво», Кения

Слоны, жирафы, буйволы, зебры, леопарды и другие животные на фоне роскошных африканских пейзажей — за всем этим можно наблюдать в прямом эфире, если включить трансляцию с веб-камеры, установленной в кенийском национальном парке «Восточный Цаво».

3

Природный парк Анага, остров Тенерифе (Испания)

Тенерифе — самый большой из Канарских островов, настоящий рай на земле. С острова ведут трансляцию сразу несколько камер, через которые можно насладиться великолепными панорамами. Природный парк Анага — это горы, лес, каньоны и бескрайний океан.

4

Остров Санта-Круз, Галапагосские острова (Эквадор)

Галапагосские острова — далеко, на краю земли. Они находятся в экваториальной части Тихого океана и знамениты своей уникальной фауной. Острова эти также именуются Черепашьими — а всё потому, что там обитают гигантские слоновые черепахи: их вес достигает 400 кг и живут они до 100 лет. Понаблюдать за рептилиями-долгожителями можно благодаря трансляции с территории отеля Semilla Verde Hotel, что на острове Санта-Круз.

5

Озеро Вальхензе, Германия

В самом сердце Баварии, в изумрудной чаше Альп раскинулось небывалой прозрачности озеро Вальхензе. «Walchen» — термин, который означает «чужестранец»: дело в том, что баварцы считались слишком уж похожими на римлян, тех, что по другую сторону Альп. Поэтому их и называли «чужестранцами», и озеро у них тоже получилось «не наше». В наше время Вальхензе — это прекрасное место для серфинга, парусного спорта и гребли. Побывать там можно в онлайн-режиме через see Walchensee Lake live cam.

6

Ниагарский водопад, Канада + США

Ниагарский водопад — захватывающее зрелище, настоящий спектакль из бурлящей воды, брызг, ветра и скал. Ниагарские водопады — это «Подкова» (англ. Horseshoe Falls), иногда еще называемый «Канадским водопадом» (англ. Canadian Falls), «Американский водопад» (англ. American Falls) и «Фата» (англ. Bridal Veil Falls). За одну секунду с высоты 53 метров падает 5700 кубометров ревущей воды. Сайт Earth Cam предлагает восхититься этим зрелищем с канадской стороны водопада.

7

Национальный парк Абиско, Швеция

Национальный парк Абиско находится в Швеции, в 200 км до полярного круга. Здесь водятся северный олень, песец, лемминг, волк, росомаха, лось, бурый медведь, полярная куропатка, длиннохвостый поморник, белая сова, пуночка, беркут, варакушка, бекас, юрок. Летом солнце не заходит ровно месяц — с 13 июня по 13 июля, а вот в темном ночном небе часто появляются яркие огни полярного сияния (правильнее всё-таки говорить «полярное», потому что оно бывает и в южном полушарии). Подключайтесь к веб-камере национального парка и любуйтесь!

8

Бруклинский мост, США

Природные ландшафты — не единственный источник вдохновения. Некоторые городские пейзажи способны вызвать не меньший, а может, и больший восторг, неукротимую жажду путешествий и приключений. Нью-Йорк — город, о поездке в который мечтает почти любой, а одно из самых легендарных мест мегаполиса — Бруклинский мост. Включайте трансляцию с Earth Cam и наслаждайтесь вашей американской мечтой!

9

Монте-Карло, княжество Монако

Монте-Карло — символ беспечной жизни. Казино, красивая архитектура, пляжи — всё это с избытком есть в Княжестве Монако и видно невооруженным взглядом через веб-камеры. После утомительного рабочего дня вам нужен освежающий аперитив и streaming из Монте-Карло.