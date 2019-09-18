Белорусские магазины обязали продавать бумажные пакеты

Белорусские магазины обязали продавать бумажные пакеты7
- 18.09.2019, 11:03
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Новые правила касаются также киосков, автозаправок, неспециализированных торговых точек.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли внесло изменения в перечень товаров, которые обязательно должны продаваться в магазинах, сообщают «Минск-Новости».
Теперь, в зависимости от площади торгового объекта, магазины обязаны иметь в ассортименте от одного до четырех наименований бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов.
Новые правила касаются также киосков, автозаправок, неспециализированных торговых точек со смешанным товаром.
Кроме того, сокращен минимальный набор полиэтиленовых пакетов и пластиковой одноразовой посуды.
Изменения вступают в силу после официального опубликования постановления МАРТ.