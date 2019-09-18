Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией 3 18.09.2019, 11:15

Будет создана специальная комиссия для работы над документом.

Министерство финансов наряду с другими госорганами начали подготовку проекта единого Налогового кодекса «союзного государства». Данную информацию tut.by подтвердили в пресс-службе Минфина.

— В рамках работы поручений правительства планируется создать комиссию из заинтересованных, в том числе и представителей бизнеса, — сообщили журналистам в Министерстве финансов.

Напомним, российское издание «КоммерсантЪ» опубликовало статью, в которой рассказывается о плане объединения экономик Беларуси и России. Речь идет о едином Налоговом кодексе, внешнеторговом режиме и Гражданском кодексе, унифицированном учете собственности и сходных соцгарантиях, почти объединенном банковском надзоре, но с двумя центробанками, едином регуляторе рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированном госрегулировании отраслей.

Российски журналисты заявили, что фактически речь идет о создании конфедерации.