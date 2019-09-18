Жизнь белорусских ромов: правда без прикрас 18.09.2019, 11:26

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Как живут ромы после тревожных событий в Могилеве.

Весной правозащитный центр "Весна" сообщал о выводах доклада "Социально-экономическое положение ромскага населения Беларуси", который инициатива Romaintegration вместе с "Белорусской цыганской диаспорой" презентовала 14 мая 2019 года. Помимо демографических вопросов, выступающие обозначили тему этнического профилирования в отношении ромов.

А буквально 16 мая в Могилеве прошла массовая зачистка общества ромов, которую представитель МВД назвал "добросовестного отработкой". После этого правозащитники составили совместное заявление, в котором требовали прекратить дискриминацию в отношении рома в Беларуси.

Ромские женщины встречают родственников после "могилевского задержания". Фото: Радио Свобода.

"Весне" стало интересно, как живут ромы после тревожных событий в Могилеве.

Поэтому, чтобы найти ромское сообщество и вживую пообщаться с ними, журналистка "Весны" приняла участие в образовательной поездке "Критическое рассмотрение геноцида рома во время немецкой оккупации в годы Второй мировой войны". Проект был направлен на введение в историю памяти факта геноцида ромов. В течение недели волонтеры со стороны Германии и Беларуси собирали интервью со свидетелями военного времени, посещая их в разных городах Беларуси. Кроме исторических свидетельств, германскую сторону интересовал и вопрос "антициганизма". Информацию об этом из уст самих ромов пыталась получить и журналистка "Весны", но ... оказалось, что не все так просто.

Памятник ромам, уничтоженным во время Второй мировой войны. Местонахождение: д. Колдычево, Барановичский р-н, Брестская область.

Второго сентября образовательная поездка направилась в Слуцк. Журналистка "Весны" встретила женщину Оксану, которая охотно согласилась рассказать о жизни ромов в Беларуси. Она начала со слов о том, что "цыган не любят" – ни простые граждане, которые их боятся брать на работу, ни представители власти:

"Был со мной случай несколько лет назад. Я ехала на родину, со мной был внук. Ко мне подошел милиционер и спросил мой паспорт, он увидел мои данные. Я показала билет, куда я еду. Было такое состояние стыда ... когда все люди стоят на перроне, а [милиционер] подходит только к тебе. И я задала ему вопрос: «Почему вы только ко мне подходите?» Он сказал: «Это не моя прихоть, это приказ сверху, а я только подчиненный». И вот он записал мои данные, отошел от меня. Потом опять вернулся и сказал мне посмотреть на его мобильный телефон – он меня еще и сфотографировал. И сказал: «Вы молите Бога, что с вами внук, иначе бы вы поехали в отдел, чтобы проверить ваши данные». Я говорю: «А паспорта недостаточно?" Он ответил: "Нет".

(Полностью беседу с Оксаной можно послушать в рамках программы "Весна" на Белорусском Радио Рация.)

Памятник народам, уничтоженным во время Второй мировой войны. Местонахождение: д. Колдычево, Барановичский р-н, Брестская область.

Это было единственное интервью из многих (проведенных в ходе недельной образовательной поездки), где рома рассказал о своем тяжелом положение и критически высказался о тех действия со стороны представителей силовых структур, которые правозащитники называют "этническим профилированием".

В последующие дни поездки по разным городам Беларуси журналистку "Весны" удивило то, что ответы ромов были одинаковые: у них нет никаких проблем, и даже наоборот, все хорошо. Кто-то пытался показать, что их жизнь ничем не отличается от остальных граждан Беларуси, а отпечатки пальцев, которые берут милиционеры – это "необходимые меры безопасности".

А потом стало известно о случае с гомельчанкой, которую избили возле дома и вывезли на ее же автомобиле, чтобы украсть деньги. В качестве подозреваемых – трое молодых парней. Позже стало известно, что ребята были ромского происхождения.

Преступление с гомельчанкой произошло вечером второго сентября, а на следующий день об этом написали разные СМИ. Сами гомельские ромы во время образовательной поездки, как заметила журналистка "Весны", были напряжены. Они вспоминали случай с тремя ромскими парнями, но стремились подчеркнуть, что они бы никогда не стали скрывать преступников, а на вопросы о былых событиях в Могилеве старались не отвечать.

Но некоторые журналисты полагают, что в Гомеле вследствие этого преступления произошла такая же ситуация, как и раньше в Могилеве: "отработка" ромскай диаспоры. В этом уверен и правозащитник Александр Евсеенко. Он сам живет в Гомеле и долгое время работает над проблемами ромского сообщества в рамках инициативы "Компания в защиту этнических цыган", поэтому хорошо знает, с чем сталкиваются ромы.

Александр Евсеенко. Фото: Беларускае Радыё Рацыя.

Слова Александра важны и потому, что он имеет доступ к информации из "первоисточника" – то есть от самих ромов, ведь с их стороны наблюдается определенное недоверие к незнакомым людям, в том числе к независимым журналистам. Поэтому все вопросы, которые нас интересовали в отношении ромов (а это доступ к медицине и образованию, возможность работать, а также этническое профилирование и дискриминация по отношению к ним) мы и направили Александру.

Закрытое сообщество

Сам Александр Евсеенко вырос возле компактного проживания ромов и ходил с ними в одну школу, поэтому он "зарекомендовал" себя среди них. В отношении других людей ромы недоверчивы.

"Попасть в их окружение человеку незнакомому без "поводыря" очень трудно. Они очень осторожны и не хотят иметь лишних проблем", – говорит Александр.

Инициатива "Компания в защиту этнических цыган" включает несколько неравнодушных людей, которые тем или иным образом были связаны с ромами. Одна женщина крестила ромских детей, а сам Александр был свидетелем на ромской свадьбе. Поэтому их связывают в некоторой степени даже и дружеские отношения. Но если ты незнаком с ромами или просто приезжаешь к ним (а они часто живут плотно друг около друга, например в районе Якубовки в Гомеле или Титовки в Бобруйске) без "поводыря", то пообщаться с ними будет практически невозможно.

"Они вообще разбегаются, боятся, что это к кому-то пришли. Ведь если едет какая-либо администрация или начальство, то это обязательно приносит им неприятности", – говорит Александр.

Из-за этого страха ромы также боятся разговаривать с журналистами.

"Они просто не знают, как это может быть подано, какие после этого будут потом последствия, какие неприятности. Они живут по принципу "чтобы не было хуже", – добавляет Александр.

Ромы и социально-экономическое положение

По словам Алесксандра Евсеенко, Гомельская область наиболее плотно заселена ромской диаспорой, и там проживает около половины от всех ромов Беларуси. Чаще всего они живут в частном секторе и имеют подсобное хозяйство. Это – ответ на вопрос, как они себя обеспечивают.

"То, что они сами вырастили – на том и живут. Куриные яйца, какие-нибудь огурцы .. получается, что они живут на уровне ХIХ века", – отмечает Александр.

Ромы, проживающие в пределах города Гомеля, имеют "терпимый достаток", но в поселковой местности "бедность такая, что даже трудно представить, что в наше время люди могут так бедно жить".

"Случается, даже без дверей, а окна забиты картон. Электричества нет", – добавляет Александр.

Поэтому в рамках инициативы "Компания в защиту этнических цыган" активисты собирают разные вещи (например, одежду) и отдают ее тем, кто живет в нужде. Это тот случай, когда поговорка "научи меня ловить рыбку" не работает. Пока мы будем учить рома "ловить рыбку" (то есть системно решать вопросы, связанные с таким тяжелым его положением), тот может не дождаться и "умереть с голоду". Поэтому сейчас нужно давать именно саму "рыбку" – заниматься благотворительностью, чтобы хоть как-то поддержать ромское сообщество, которое вынуждено жить по принципу "здесь и сейчас".

Именно из-за такой бедности ромы и "разбегаются", если кто-то к ним едет. Ведь если это будет администрация, то уже на основании факта недостаточного экономического обеспечения семью могут поставить на "СОП" (социально-опасное положение), а ребенка, согласно Декрету №18, отобрать. Но если случается такая ситуация, ромы реально куда-нибудь убегают с детьми, так как никогда не хотят их так просто отдавать.

Есть более мягкий вариант, чем применение этого Декрета – временное содержание ребенка в доме-интернате под Гомелем. Как говорит Александр, женщинам это даже нравится, потому что их детей кормят и обеспечивают чистым бельем.

Следует отметить, что среди гомельских ромов встречаются и состоятельные. Но их совсем немного.

Ромы и проблема трудоустройства

Из-за своей бедности некоторые ромы пытаются трудоустроиться. Но это очень и очень трудно – из-за существования дискриминации при приеме на работу. Вот что рассказал аноним в ходе неформального частного разговора:

"Девушка закончила специальность, хотела пойти устроиться. Звонит, уточняет, ей говорят: «Да, место свободно». Приходит на собеседование, на нее смотрят и сразу: «А место уже занято». Она выходит от них, звонит им через 20 минут с другого номера, и там отвечают: «Да, приходите, место свободное» ... И как жить?"

Многие ромы торгуют на местных базарах или вокзалах либо ездят по соседним деревням. Но и здесь случаются трудности.

"Когда это произошло в Могилеве [силовая "отработка" ромской диаспоры со стороны МВД – прим.], в Гомеле ромы даже на базар не выходили, так как [милиционеры] их хватали", – говорит Александр.

Некоторые мужчины пытаются выехать на "заработки" в Россию. Но и там трудно, так как играет роль похожее на белорусское отношение к ромам.

"Поехали ребята на стройку в Россию. Отработали срок, а работодатель смотрит, что они цыгане, и никуда не пожалуются, да и не платит ... Потом возвращались домой как-то, ведь даже у них денег на билеты не было", – рассказывает Александр.

Часто ромки пытаются заработать на жизнь "традиционными" (и уже стереотипными в нашем сознании) ремеслами: гаданием или попрошайничеством. Из-за этого часто портится статистика правонарушений среди ромов (что подпитывает стереотип о "цыганском криминале"), так как существует административная ответственность за "приставание к гражданам".

"Но они поставлены в такие условия, что часто им ничего другого не остается, кроме как ходить с протянутой рукой. Часто обычные люди презрительно к этому относятся, но ... не хочешь – не давай! Они же не пошли воровать, а только просят милостыню", – с грустью заключает правозащитник.

Ромы и криминал

Александр уверен, что часто ромы попадают на криминальную тропу, так как из-за своей необразованности не понимают, где границы права и ответственности, то есть где заканчиваются права и начинаются обязанности. И часто "болтаются в этом пограничье":

"Например, в поселке Прибор был такой случай. Ромский мальчик взял у своего одноклассника смартфон поиграться. День играется, два ... ну часто такое же бывает, что ребенок взял у кого-то велосипед и сразу не отдал, потому что забыл или заигрался, покатался еще один день лишний ... И вот в какой-то момент родители этого одноклассника заметили, что нет смартфона. Милиция узнала и возбудила уголовное дело по факту кражи. То есть милиция решила эту тему использовать "для" кражи [чтобы улучшить статистику] – и все, готов уголовник!"

Все из-за отсутствия знаний, так как даже человеку с образованием, бывает, трудно разобраться в белорусском законодательстве, считает Александр:

"Мы стараемся, когда приезжаем к ромам, что-то им объяснять, но это словно как прийти к первоклассникам и начать их учить международной системе права ..."

Ромы и образование

Ромские дети ходят в школу по месту жительства. Но скромные условия жизни накладывают отпечаток и на получение образования.

"Ну, к классу пятому они дотягивают ... Но в населенных пунктах поселкового типа не все доходят до конца даже начального образования. Конечно, к ним приходят учителя, спрашивают, почему те прогуливают, и пытаются подтолкнуть их (так как в школе требуют, чтобы все ученики получили аттестат)".

Если ребенок часто прогуливает, то его могут временно поместить в тот же дом-интернат, что под Гомелем. Но здесь есть и опасность изъятия ребенка ...

Легализация и паспорта

Из-за необразованности не все ромы имеют паспорта.

"Мы были со своей инициативой в поселке Большевик, там тоже живут ромы и там тоже бедность ... И вот когда ты рассказал рому, что конкретно нужно сделать пошагово, чтобы получить паспорт, а потом пришел через месяц – а все на том же уровне и осталось ... Можно, как говорят, в спину толкнуть или тянуть за руку, а если где-то остановились – то сами они не будут продолжать", – рассказывает Александр.

Кроме паспортов, у некоторых людей нет документов на дом и даже свидетельств о рождении. Ведь есть и те, кто рожают детей вне медицины.

Ромы и медицина

Если нет паспортов, то и получить медицинское обслуживание трудно. Ведь без документов человек может обратиться за помощью только платно. И, конечно, это не ромы. Но более значительная причина здесь заключается в том, что представители медицины (как и образования, и социальных служб) отслеживают "СОПовские" семьи.

Единственный вариант получить хоть какую-то помощь – это вызвать "скорую" (или довести себя до такого состояния, когда уже необходимо ее вызвать). Но и в больнице могут возникнуть проблемы, рассказывает Александр:

"Женщина вызвала скорую своему маленькому ребенку, животик болел. На следующий день в больнице она выходит из своей палаты и видит милиционерку, которая спрашивает: "Куда? Что?". Женщина – к медсестре: "А что случилось?", а та отвечает: "А вот сказали, в милицию сигнал поступил, что вы украли ребенка". А ребенок беленький (видимо кто-то из родителей той женщины был славянином). И из инспекции по делам несовершеннолетних направили милиционерку, чтобы когда ребенку окажут помощь, забрать до выяснения личности. Ну и когда ребенку стало лучше, его мать ночью без каких-либо медицинских документов убежала с ним через окно".

Отдельный милицейский "учет"

У ромов очень сложные отношения с милицией. У правозащитников такая ситуация называется "этническим профилированием", и об одной из его проявлений рассказывала Оксана – когда на вокзале подходят только к ромам, чтобы выяснить личность.

Сотрудник ОМОНа и женщины-ромки на улицах Гомеля.

Кажется, что милиционеры слишком тщательно выясняют личность. Уже не раз упомянутая ситуация в Могилеве повлияла и на то, что у ромов вновь принудительно брали отпечатки пальцев.

"О, это уже притча во языцах, эти отпечатки пальцев! К гомельским ромам приходили их снимать, а на вопрос "мы же уже сдавали" милиционеры отвечали: "А у нас стерлись". Но как они могут стереться? Это же дактилоскопическая карта! – сетует правозащитник. – У них только бы повод был запугать очередной раз, да и иметь возможность зайти в дом (по причине снятия отпечатков)".

Но отпечатки – это еще не все. В отношении ромов учет ведется еще более расширенно: собирается биологический материал ДНК и даже записывается голос в специальную базу.

"Милиционеры знают, что ромы не пожалуются, поэтому и ведут себя так", - подытоживает Александр.

А как ромы сами относятся к такой ситуации постоянного давления со стороны милиции? Правозащитник считает, что есть две категории: рассерженные и запуганные. И это как-то все перемешано ...

И на самом деле, во время образовательной поездке журналисткой были замечены два высказывания в отношении ситуации в Могилеве:

"Там людей не просто били ... Там их убивали" (со страхом в глазах частной беседе).

"Одной женщине там отбили почки. Правда потом они извинились. Но зачем вот эти извинения, если почки отбиты?" (недовольно во время публичного интервью, женщина из Борисовского района).

Но как бы ромы не были рассержены, протестовать и жаловаться они не будут, отмечает Александр:

"Потому что попадаешь на отдельный учет среди цыган, и при малейшем телодвижении сразу под раздачу попадешь. Они это знают и стараются не высовываться".

Что же имеется в виду? Как только теоретический ром пожелает защитить свои права и напишет какую-нибудь жалобу, сразу к нему приедут с какой-либо проверкой. А пристальное внимание ему вовсе не нужно. Вспомним: он скорее всего не работает и "тунеядец", у него в доме бедность вместе с детьми, а значит есть повод для их изъятия согласно так называемым "СОП".

"Если есть СОПовский учет, это означает, что постоянно к человеку приходит комиссия в составе 5-6 человек, среди которых милиция, пожарные, школа, социальная служба, местная администрация, медики. И вот когда все они придут, то по каждому пункту каждый из них может найти миллион причин. И человек просто бросит свой дом и убежит в другой населенный пункт. И поэтому, безусловно, [ромы] не хотят производить эти телодвижения, так как знают, к чему это можно привести", - объясняет правозащитник.

А как же все исправить?

Хоть Александр Евсеенко много времени провел с ромами и словно знает о всех их проблемах изнутри, он не можно точно ответить на этот вопрос. Ведь все цепляется друг за друга: необразованность приводит к бедности, а возможно и к "криминалу", что, в свою очередь, способствует необразованности. Ромы находятся под давлением со стороны милиции, но не могут бороться с этим, так как почувствуют еще более сильное давление. И как разорвать этот круг?

Александр полагает, что здесь нужны совместные усилия правозащитников вместе с властями. Пока что мы этого не видим. И если для СМИ власти не высказываются плохо о ромах, "на самом деле они все это имеют в виду ..."

В то же время усилий правозащитников не хватает даже для того, чтобы обеспечить благотворительную поддержку ромского сообщества необходимыми вещами. Ведь нужно, например, иметь автомобиль, чтобы завести их в отдаленный населенный пункт ... А если заниматься проблемой отсутствия документов у ромов, то нужен штат юристов и других специалистов, которые бы составляли заявления, проводили консультации и т.д.

И, конечно же, нужны изменения в отношении ромов со стороны обычных людей: тех, кто, например, в качестве работодателей боится брать их на работу, и тех, кто имеет какие-то незыблемые стереотипы применительно к ним.

"Нельзя же так относиться к ромам, ведь они же тоже граждане республики Беларусь ... У них в паспортах не написано, какая у них национальность, нет уже этой графы с советского времени. Так зачем мы так относимся к своим соотечественникам? Да неужели кому-то будет хорошо от того, что их культура у нас исчезнет? ... "