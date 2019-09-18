Как выглядит Гродненский замок после двух лет «возрождения» 18.09.2019, 11:40

Резиденцию Витовта и Стефана Батория буквально отстраивают заново.

Старый замок в Гродно очень изменился за последние два года. Резиденция Великого князя Литовского Витовта и короля Речи Посполитой Стефана Батория обрастает новыми стенами и башнями — ее буквально отстраивают заново, сообщает "Еврорадио".

Замку стремятся вернуть вид, утраченный в XVI веке. Вот как он выглядит после двух лет "возрождения":

Реконструкция проходит в три этапа. Работы на въездной и средней башнях, а также на южной стене замка завершаются.

"Мы наконец определили состав финишной штукатурки на реставрируемую часть, — рассказывает Олег Шимбарецкий, главный архитектор проекта реставрации Старого замка. — Эта работа заняла два с половиной года. Анализы, подготовка рецептуры, возможность исполнения".

В прошлом году в Гродно закончилась реставрация еще одного исторического памятника — Каложской церкви XII века. Строители укрепили фундамент церкви, а деревянную стену, которой два столетия назад заменили часть здания, рухнувшую в Неман, поменяли на новую.