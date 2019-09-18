Ученые: Земля теплеет быстрее, чем ожидалось 18.09.2019, 11:53

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Стало известно, какой будет температура к 2100 году.

Согласно новым климатическим моделям, атмосфера Земли к 2100 году нагреется на семь градусов по Цельсию. Это на 1,5 градуса выше прошлых прогнозов.

К такому выводу пришли ученые Проекта взаимного сравнения сопряженных моделей (CMIP) после анализа нового пакета данных, полученных от климатологов разных стран. Согласно им, применяемые сегодня меры по сокращению выбросов парниковых газов, неэффективны. Если повышение температуры атмосферы Земли пойдет теми же темпами, очень скоро могут наступить необратимые изменения вроде таяния вечной мерзлоты, которые повлекут за собой еще большее потепление, сообщает naked-science.ru.

Проект CMIP находится уже на шестой фазе. С каждой новой фазой ученые проводят улучшения алгоритмов для моделирования климата и вводят в базу данных результаты измерений из разных точек земного шара. Проект использует мощности суперкомпьютеров для проведения точных расчетов, а моделирование полагается на улучшающееся с каждым годом представление ученых об изменении погоды и влиянии на нее различных факторов.

Впервые к такому выводу пришла французская группа ученых, проведя моделирование на своей территории. Но затем тот же результат получили и климатологи других стран независимо друг от друга. Согласно им, если потепление будет продолжаться теми же темпами, температура нашей планеты увеличится на семь градусов по Цельсию по сравнению с концом XIX века, когда началась запись атмосферных наблюдений.

Также согласно специальному докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата, от трети до 99 процентов верхнего слоя вечной мерзлоты может растаять к 2100 году. Это случится, если в мире не уменьшатся объемы ежегодных выбросов парниковых газов. Таяние вечной мерзлоты повлечет за собой еще больший нагрев атмосферы за счет высвобождения из почвы парниковых газов и таяния снега, который служит своеобразным зеркалом, отражающим солнечные лучи.

Между тем, люди со всего мира предлагают свои способы борьбы с глобальным потеплением. Шведский ученый, например, предлагает есть человечину, чтобы сократить выбросы парниковых газов. А команда архитекторов планирует сконструировать подлодку, которая будет производить айсберги и заново замораживать Арктику.