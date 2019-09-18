Цена беспечности 6 18.09.2019, 12:10

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В венке экономической интеграции может вдруг появиться колючая политическая проволока.

За последние пару дней ряд аналитиков оценили проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании «союзного государства». Многие из них сочли, что этот документ не несет особой угрозы суверенитету Беларуси, пишет «Салiдарнасць».

В венке экономической интеграции может вдруг появиться колючая политическая проволока

Один из самых авторитетных белорусских экспертов в области экономики, директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик в концентрированном виде изложил tut.by основные аргументы по вопросу программы. Он считает, что такие планы проще обсуждать, чем претворять в жизнь:

— Из обнародованного «Коммерсантом» плана следует, что мы унифицируем с Россией налоговый и прочие кодексы. И почему-то в это мы готовы поверить. Не надо забывать и о том, что с 1 июля 2003 года в Беларуси «железно» должен был быть введен безналичный российский рубль, а с 1 января 2005 года Беларусь должна была целиком перейти на российский рубль. Почему вдруг нынешняя реинкарнация «союзных соглашений» даст другой результат?

Аргументы из серии «ничего не выйдет» выглядят вполне логичными. И именно в этом их основной недостаток.

Давайте зададимся вопросом: как бы мы в середине февраля 2014 года оценили вероятность того, что через месяц Крым будет отобран Россией у Украины? Думаю, подавляющее большинство ответило бы – 0%. Невозможно. Тем более в столь короткие сроки. Да и вообще…

И, тем не менее, это случилось.

Проблема в том, что у экспертов и российского руководства – разные рациональности. Именно поэтому прогнозы порой расходятся с реальностью.

Есть вероятность того, что нынешние интеграционные инициативы – просто ритуальные пляски к 20-летию договора о создании так называемого государства. Или конъюнктурная политическая комбинация, в ходе которой Москва хочет получить некое моральное удовлетворение, а Минск – очередную порцию преференций.

Но существуют и иные расклады. Честно говоря, с трудом верится в то, что Кремль уже на протяжении года прикладывает столько усилий для активизации интеграции (включая многочисленные встречи Владимира Путина с Александром Лукашенко) только ради очередной порции «поцелуев».

Опять же, российское руководство уже имеет богатый опыт общения с Александром Лукашенко. Вряд ли в Кремле жаждут вновь прогуляться по старым граблям. Вкладываясь в нынешнее «углубление интеграции», Москва очень постарается, чтобы готовящиеся соглашения дали иной результат, чем договор, подписанный в 1999-м.

Не будем забывать и о «проблеме-2024». Объединение с Беларусью – безусловно не единственный вариант, позволяющий Владимиру Путину остаться у власти по окончании своего очередного срока, и уж точно не самый простой. Зато весьма красочный, а российский президент уже неоднократно демонстрировал свою любовь к спецэффектам.

Поэтому спокойствие экспертов по поводу нынешнего развития российско-белорусского сюжета выглядит, как минимум, чрезмерным. Имея такого соседа, «перебдеть лучше, чем недобдеть». В противном случае цена беспечности может оказаться катастрофически высока.