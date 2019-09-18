Россияне проводят массовый пикет у резиденции Путина: онлайн-трансляция 11 18.09.2019, 12:27

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Фото: Глеб Лиманский / «Новая газета»

Протестующие требуют освободить актера Павла Устинова.

В Москве у здания администрации президента России проходит массовый пикет в поддержку актера Павла Устинова, осужденного по обвинению в применении насилия к представителю власти.

Очевидцы сообщают, что в очереди на пикет стоят больше ста человек, среди них – коллеги Устинова: актеры Александр Паль и Никита Кукушкин, режиссер Александр Молочников, и другие. Участники акции по очереди встают ко входу в администрацию, держа в руках плакат "Свободу Павлу Устинову".

Радио Свобода ведет прямую трансляцию с акции:

Накануне Устинова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Инцидент, в связи с которым он осужден, произошел 3 августа в центре Москвы во время акции оппозиции за честные выборы и против политических репрессий. На кадрах, которые отказался рассматривать суд, видно, как полицейские сбивают стоявшего на улице Устинова с ног, бьют его дубинками, а тот не оказывает никакого сопротивления.

Приговор Устинову вызвал общественный резонанс. Десятки политиков, деятелей культуры, шоу-бизнеса и общественных деятелей высказались в поддержку актера, осудив действия властей.