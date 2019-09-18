Минчанка: Времени нет, надо власть менять 14 18.09.2019, 12:55

2,819

Власти должны спрашивать мнение людей, а не тихо сидеть и решать все самим.

Об этом эмоционально рассказала одна из посетительниц пикета по сбору подписей «Европейской Беларуси» возле ГУМа. Пресс-служба гражданской кампании приводит ее слова:

- Ни разу, ни разу я не видела честных выборов. Подсчет идет легко, кучкой: потасовали, потасовали. А наблюдатели - в десяти метрах, хоть, вроде, и говорят, что можно и три метра. Как только мы, наблюдатели, рот открываем — они вызывают милицию, типа «они нам мешают». Поэтому слова «выборы» нет, есть назначенцы.

Я еще хочу сказать, что им же говорят кому сколько дать голосов, «своим» людям, чтобы пройти. Поэтому у нас такая «палата» карманная. Сидят там куколки–красавицы и ничего не решают, ничего! Получают такие суммы с моих налогов! Это не мы их выбираем, а тот, кто на верху.

Изменить эту ситуацию можно, только, если изменить власть. За эти годы, настолько они укоренились, настолько чувствуют свою безнаказанность и очень много чиновников, очень много силовиков. У нас вообще, в Беларуси, в процентном соотношении, мы занимаем первое место в Европе по количеству силовиков. Они даже сейчас, могут стоять тут рядом переодетые, понимаете? И мы превращаемся в страну, в которой лет через десять будет самая настоящая Северная Корея. Людей запугивают, ввели контрактную систему, рабочих мест нет, потому что экономика падает. Я еще, в свое время как «строитель коммунизма» помню про экономику.

А сейчас меня пугает объединение с Россией и, знаете, я вообще-то этого не хочу! У меня надо спрашивать, а не где–то там тихонько сидеть и решать без меня, как жить мне, моим детям, моим внукам. У меня уже внуки взрослые, поэтому, надо власть менять.