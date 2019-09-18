Как белорусские хоккеисты феерят в кэмпах НХЛ 1 18.09.2019, 13:21

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Главный ньюсмейкер последних дней, естественно, белорусский форвард «Вашингтона».

За такое короткое лето Алексей Протас сделал многое, пишет "Прессбол". Вначале он был задрафтован "столичниками" в третьем раунде. Затем белорус ударно потрудился в лагере развития "Кэпиталс", чем сразу же заслужил себе трехлетний контракт новичка — далеко не все, ушедшие на драфте не в первом раунде, подписывают соглашения так быстро. После Алексей проявил себя в лагере новичков, убедив тренеров включить его в основной кэмп "Вашингтона". Там белорусский гренадер оказался почти самым молодым и при этом чуть ли не самым габаритным в команде при росте 198 см.

Это уже большой путь, который Протас прошел очень быстро благодаря упорному труду. Но, как оказалось, и это не все. Белорус ожидаемо был включен в ростер "Вашингтона" на первый предсезонный матч с "Чикаго". Ожидаемо, ведь как правило в первых таких играх тренеры проверяют ближайший и не очень резерв, после чего отправляют проспектов развиваться в свои юниорские или АХЛовские клубы. Но Алексей и здесь решил не сбавлять — он стал первой звездой поединка, забросив шайбу и отдав две результативные передачи!

Комментаторы сразу же отметили отличный хоккейный IQ Протаса — только посмотрите на пас не глядя, который он исполнил в большинстве. К тому же, в плюс сыграли и его габариты, когда белорус, благодаря длинным рукам, достал шайбу на пятаке и разобрался со вратарем. Минус Алексея известен — не слишком уверенное катание, что, в принципе, свойственно игрокам его габаритов. Но и эта проблема решаема: директор "Вашингтона" по развитию уже пообещал запустить специальную программу, которая сделает Алексея сильнее. А вот что сказал коуч "Кэпиталз" Тодд Рирден о Протасе после игры с "Чикаго".

"Просто молодой парень с громадными габаритами. Он не всегда выглядит быстрым, но становится все лучше в этом компоненте. Он способен быть эффективным при игре в большинстве, в том числе на пятаке. Он очень понравился мне на турнире новичков, особенно в первом матче. Затем он прошел большой путь, чтобы появиться здесь и показать действительно сильную игру. Он восхитительный проспект с ростом под два метра, у него отличные руки. Я рад, что он здесь, для него это большой опыт, и он принес нам много пользы.

Вообще, есть не так много хоккеистов, которые с такими габаритами могут хорошо кататься. Вы можете посмотреть на Тома Уилсона — насколько он добавил в этом компоненте в последние годы. Я надеюсь, Протас пройдет тот же путь. Не думаю, что Алексей сможет обладать такой же скоростью: Уилсон все же уникальный игрок, который благодаря своему катанию смог стать игроком ведущего звена. Но, мне кажется, у Алексея есть отличное хоккейное чутье, мы прощупываем почву с этим молодым игроком. В любом случае, это отличное приобретение для нашей организации, нам стоит поблагодарить скаутов за то, что они отыскали такого хоккеиста".

А американский NBC включил Протаса в топ-3 "столичников", удививших в первой предсезонной игре. Что же, Алексей заслужил себе еще один шанс. Этой ночью по белорусскому времени он вновь выйдет на лед в форме "Вашингтона". На этот раз, в окружение суперзвезд — Овечкина, Кузнецова, Бэкстрема, Орлова. К слову, лишь двое из тех, кто играл в первой встрече, попали в состав на второй матч. Один из них — белорус Алексей Протас.

А что дальше? Безусловно, попасть в основу "Вашингтона" уже сейчас — это архисложная задача. Все эксперты сходятся во мнении, что Протасу еще как минимум на сезон придется вернуться в юниорскую лигу. Да, вы помните, из-за соглашения между НХЛ и CHL молодые хоккеисты, заигранные за клубы Канадской лиги, не могут играть в АХЛ. Но это будет потом. А сейчас — матч с "Сент-Луисом".

МАКСИМ СУШКО — два матч и переписанный гол

Сушко свою юниорскую карьеру уже закончил. Второй сезон в "Оуэн-Саунд" сложился не так успешно, как первый. Впрочем, у белоруса еще два года по контракту новичка с "Филадельфией" — и все только в его руках. Неудивительно, что Максим добрался до главного кэмпа "летчиков". Белоруса определили в группу "В", где он тренируется в тройке с Кайлом Крискуоло и Михаилом Воробьевым — у обоих, кстати, уже есть некоторый опыт игры в НХЛ. В воскресенье они сыграли мини-матч с тройкой Рэтклифф — Фрост — Фараби, и пресс-служба "летчиков" отметила, что это было равное противостояние. Правда, авторы в основном говорят о Воробьеве и Фросте, а фамилия Сушко фигурирует пока только в сухих протоколах.

Возможность исправить это у Максима была в двух первых предсезонных встречах. Во второй из них — с "Айлендерс" этой ночью" — Сушко стал соавтором гола. Он экранировал перед Томасом Грайссом в момент броска Криса Биграса. Поначалу, гол записали именно на белоруса, однако позже, пересмотрев эпизод, судьи на протоколе все же решили, что Сушко не касался шайбы — Биграс забросил без ассистентов. Нельзя не отметить, что Максим стал одним из лишь четырех хоккеистов, поучаствовавших в обеих предсезонных встречах.

Скорее всего, новый сезон Сушко проведет в АХЛовском фарме "Филадельфии". И там будет возможность себя проявить, благо опыт того же Воробьева, которого в прошлом году поднимали из АХЛ в НХЛ, перед глазами.

ЕГОР ШАРАНГОВИЧ И СТЕПАН ФАЛЬКОВСКИЙ

Для Шаранговича это будет второй профессиональный сезон в Северной Америке. В кэмп Егор ехал с оптимизмом и боевым настроением. "Моя главная цель в данный момент — заиграть в команде НХЛ. Буду делать для этого все возможное и от меня зависящее, в первую очередь прислушиваясь к мнению и рекомендациям команды, которая поверила в меня и выбрала на драфте", — говорил 21-летний форвард летом, комментируя интерес со стороны минского "Динамо".

"Нью-Джерси", в главном кэмпе которого Шарангович трудится, уже провел два предсезонных матча. Но в отличие от "Филадельфии" и "Вашингтона" "дьяволы" разделили состав на две части и сыграли два поединка почти одновременно. Егор попал в ростер на встречу с "Бостоном", помимо белоруса в составе были первый номер драфта Джек Хьюз и новички команды Пи-Кей Суббан и Никита Гусев. Шарангович сыграл почти 10 минут в четвертой тройке с Марианом Студеничем и Грэмом Кларком, исполнил три броска и заработал один малый штраф.

Хорошая новость — Егор избежал первого отсева из лагеря "Нью-Джерси" — тренеры отправили трех проспектов в юниорские команды.

У Степана Фальковского остался последний год по контракту новичка. Когда-то защитник-гренадер подписывал это соглашение с "Лос-Анджелесом", теперь права на 22-летнего белоруса принадлежат "Миннесоте". Степан участвует в тренировочном лагере "Уайлд", к тому же он избежал первого большого отсева. Вот только в состав на первый матч с "Далласом" Фальковский не попал. Есть вероятность, что он сыграет этой ночью с "Виннипегом" — пресс-служба "Миннесоты" анонсировала, что в этом спарринге команда сыграет в молодежном составе.

КТО УЖЕ НЕ КЭМПАХ?

Владислав Колячонок, задрафтованный во втором раунде, покинул лагерь "Флориды" уже в первую волну отсева. Впрочем, самого главного белорус добился — подписал трехлетний контракт новичка с "пантерами". Будущий сезон Влад проведет во "Флинте" в юниорской ОХЛ.

Сергей Сапего работал в кэмпе "Торонто", но также не избежал первого отсева. У 19-летнего экс-партнера Протаса по "Принс-Альберту" свой путь — незадрафтованный Сапего летом подписал контракт с "Торонто Марлиз" из АХЛ. Там и попытается доказать, что генменеджеры НХЛовских клубов допустили ошибку.