Байден и Уоррен улучшили свои позиции перед выборами президента США 18.09.2019, 13:38

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Оба кандидата стали единственными демократами, чья поддержка значительно возросла.

Новое социологическое исследование показало, что кандидаты в президенты США от Демократической партии экс-вице-президент Джон Байден и сенатор Элизабет Уоррен лидируют перед праймериз, пишет zn.ua.

Новый опрос Wall Street Journal/NBC News показывает, что Байден лидирует с 31%, у Уоррен 25%. У Берни Сандерса 14%, Пит Буттиджича 7%, у Камалы Харрис 5%, Эндрю Янга 4%, Кори Букера 2%, Эми Клобучар 2% и Бето О’Рурка 1%.

Байден и Уоррен были единственными кандидатами, чья поддержка значительно возросла после июльского опроса. Но показатели энтузиазма избирателей в отношении Уоррена возросли в течение года, в то время как они снижались для Байдена.

Только 9% всех респондентов-демократов говорят, что они сделали свой окончательный выбор относительно кандидата тот партии на выборы в президенты США, которые состояться в нобяре 2020 года.

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Президентские выборы в США пройдут в 2020 году. К праймериз Республиканской партии готовятся три кандидата, включая самого Трампа. К праймериз Демократической партии готовится 21 кандидат. Также в выборах президента США будут участвовать 8 кандидатов от Либертарианской партии, 7 кандидатов от Партии Зеленых, 3 кандидата от партии Американской солидарности и два независимых кандидата.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.

Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий США в ходе праймериз - институт первичных президентских выборов, по результатам которых направляются делегаты на общенациональную партийную конвенцию, где должен быть определен единый партийный кандидат в президенты.