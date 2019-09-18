Глава МИД Украины объяснил, почему Украина выдала Цемаха 10 18.09.2019, 13:50

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Вадим Пристайко

Фото: ZUMA/ТАСС

Вадим Пристайко назвал это решение «сложным компромиссом».

Министр иностранных дела Вадим Пристайко заявил, что Украина должна была пойти на «сложные компромиссы», включив в список для обмена с РФ фигуранта дела о катастрофе МН17 Владимира Цемаха.

Об этом он сказал в интервью немецкой газете Die Welt, опубликованном на сайте посольства Украины в Германии.

«Мы не могли спокойно смотреть, как наши граждане медленно умирают. Поэтому мы вынуждены были пойти на сложные компромиссы. Сюда относится выдача Владимира Цемаха. И мы понимаем, что наше решение было также сложным и для многих наших международных партнеров, в частности Нидерландов. Мы рассчитываем на понимание вынужденности такого шага», — сказал Пристайко.

По его словам, во взаимодействии с Международной следственной группой Украина сделала все, чтобы этот шаг не повлиял на интересы следствия по делу об авиакатастрофе МН17.

«Российская Федерация должна выполнять свои обязательства в соответствии с Резолюцией СБ ООН № 2166 и сотрудничать со следствием. А практика арестов украинских граждан и взятие их в заложники, чтобы потом шантажировать Украину и международное сообщество, должна быть прекращена», — подчеркнул Пристайко.

Бывший «начальник ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

Цемаха освободили и выдали РФ во время взаимного обмена удерживаемыми, который состоялся 7 сентября между Украиной и Россией в формате 35 на 35.

В рамках обмена в Украину вернулись украинские военнопленные моряки, Олег Сенцов, Павел Гриб, Владимир Балух и другие политзаключенные.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту. Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.