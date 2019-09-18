Заместитель госсекретаря США встретился в Минске с лидерами оппозиции 10 18.09.2019, 13:59

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Фото посольства США

Дэвид Хэйл провел отдельные переговоры со Станиславом Шушкевичем и Николаем Статкевичем.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл вечером 17 сентября провел встречу с представителями гражданского общества и оппозиционных политических сил Беларуси, сообщает nn.by.

«Чтобы выразить твердую приверженность Америки к защите человеческого достоинства и фундаментальных демократических принципов», — говорится в официальном сообщении американского посольства.

На встрече присутствовали лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, первый глава нещависимой Беларуси Станислав Шушкевич, представители БХД Павел Северинец и Виталий Рымашевский, лидеры Партии БНФ Григорий Костусёв и Алексей Янукевич, председатель «Справедливого мира» Сергей Калякин, депутат «палаты представителей» Елена Анисим, правозащитник Алесь Беляцкий.

Николай Статкевич и Станислав Шушкевич имели возможность коротко переговорить с Дэвидом Хэйлом. «Встреча была короткой, нас сразу предупредили, что времени мало, поэтому персональный разговор будет только с двумя представителями демократических сил — мной и Станиславом Шушкевичем», — рассказывает Николай Статкевич.

«Я поблагодарил Хэйла за то, что встречается не только с Лукашенко, но и с его противниками. Я сказал, что для 80—90% белорусов, которые сейчас против Лукашенко, очень важен факт этой встречи. Важно, что Америка стоит на своей позиции поддержки демократии и свободы во всем мире.

Сам Дэвид Хэйл в своем выступлении отметил позитивную сторону решения о посольствах: будет больше людей, которые смогут работать и с гражданским обществом. Он подтвердил нравственную позицию США о том, что ценности свободы остаются неизменными», — отметил лидер БНК.

Заместитель госсекретаря США Дэвид Хэйл посещал Беларусь 17 сентября. Он провел встречу с Лукашенко, а также возложил цветы в Куропатах.