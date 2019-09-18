Ученые: Интровертам полезно притворяться экстравертами 5 18.09.2019, 14:32

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Изменить социальное поведение под силу многим людям.

Психологи из Калифорнийского университета в Риверсайде провели эксперимент: они попросили 123 добровольцев неделю вести себя, как экстраверты, другую неделю — побыть интровертами, пишет журнал «Нож».

«Изменить социальное поведение под силу многим людям, и экстраверсия улучшает их самочувствие», — пишут авторы.

Участников, которым выпало «быть экстравертами», просили знакомиться в транспорте, быть спонтанными, как можно дольше поддерживать разговоры с окружающими.

Опросники счастья показали, что участники лучше себя чувствовали в ту неделю, когда их просили быть открытыми и социальными, чем в неделю уединения. При этом даже интроверты сказали, что им понравилось играть в экстравертов.

Ученые уточняют, что у исследования есть ряд ограничений: так, в экспериментах участвовали студенты — молодые люди, которым довольно легко менять поведение. Кроме того, не изучено, как такое притворство повлияет на людей в долгосрочной перспективе.