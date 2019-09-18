Сланцевая революция в США ударит и по ценам на газ 18.09.2019, 14:56

Правительство РФ уже призвало готовиться к эпохе низких цен на газ.

Сланцевая революция в США, уже похоронившая надежды на нефть дороже 100 долларов за баррель, ударит по другому ключевому товару российского экспорта - природному газу, пишет finanz.ru.

Цены на российский газ, который поставляется в Европу, f с 2020 года по трубопроводу «Сила Сибири» начнет уходить еще и в Китай, в обозримой перспективе останутся под давлением, заявил в среду замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Причина - в резком росте сланцевой добычи, которая с 2005 года подскочила на 70%, а в последние 2 года бьет рекорды практически в ежемесячном режиме (92,8 млрд кубических футов в месяц на август).

По данным BP, США в 2011 году обогнали Россию по добыче газа, и с тех пор разрыв сохраняется. На конец 2018-го Россия впервые как минимум за полвека откатилась на третью строчку в мировом рейтинге крупнейших добытчиков, пропустив вперед страны Ближнего Востока.

Строительство терминалов по сжижению вывело американский газ на мировой рынок: по данным Минэнерго, с 2016 года экспорт СПГ из США вырос в 17 раз.

На сентябрь 2019-го в США работают пять экспортных терминалов и 10 заводов по сжижению суммарной мощностью 6,9 млрд кубических футов в сутки. К 2021 году количексов заводов достигнет 25, терминалов станет шесть, а экспортные возможности превысят 10 млрд кубических футов в день, прогнозирует Минэнерго США.

Изначально американский газ продавался почти исключительно в страны Азии, однако в начале 2019-го потоки хлынули на Европу, где доля СПГ в импорте газа выросла с 10% до 20%.

Это привело к двукратному обрушению цен до уровней, которых рынок не видел с 2006 года: начиная с весны и большую часть лета газ с немедленной поставкой на крупнейшем в ЕС хабе TTF в Нидерладнах стоил 110-120 долларов за тысячу кубометров.

Средняя цена российского газа в ЕС, который «Газпром» реализует по долгосрочным контрактам, составила 207 долларов за тысячу кубов, не дотянув почти 40 долларов до уровня, который компания заложила в бюджет. Экспорт «Газпрома» в Евросоюз по итогам первого полугодия сократился на 8,9%.

Восстановление цен до прежних уровней маловероятно, считают в российском Минэнерго.

«Цена будет, скорее всего, под давлением, это реальность», - заявил Сорокин на Тюменском нефтегазовом форуме.

«Но у нас есть все инструменты, все необходимые компетенции - и технологические, и интеллектуальные - для того, чтобы остаться на рынке», - цитирует замминистра ТАСС.

По словам Сорокина, в ближайшие 50-70 лет газ останется «одним из основных столпов» российской экономики.Он добавил, что необходимо поддерживать высокий технологический уровень и создать соответствующий фискальный режим для поддержки инвесторов.