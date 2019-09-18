Скандал в гомельской школе получил продолжение 7 18.09.2019, 14:58

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Часть родителей написала письмо в защиту учительницы.

Волны от скандала в 15-й школе Гомеля продолжают расходиться. Родители учеников из 2-го «В» сформулировали свою петицию в защиту уволенной классной руководительницы. (Напомним, это основной класс 56-летней учительницы, тогда как инцидент произошел в 4-м, где она была на замене), пишет «Онлайнер».

Ее просят восстановить в должности до окончания детьми начального курса обучения.

Вспоминаем, с чего все началось. Кто-то из детей снял, как учительница ругается на 4-классника, держа над ним небольшую парту. Впоследствии в сети появились утверждения, что она угрожала убить его партой, но, похоже, все не совсем так. Сама учительница говорит, что не замахивалась, а несла эту «конторку», чтобы поставить за нее ученика, который плохо себя вел.

Когда об инциденте стало известно, учительницу мгновенно уволили. Это решение тоже вызвало бурю. Здесь есть разные версии и мнения.

Пока учителя школы молчат, свое отношение к происходящему наиболее активно высказывают родители. Мнения диаметрально противоположные. Авторы этого обращения говорят, что подписаться под ним готовы уже как минимум 22 взрослых (это мамы и папы учеников второго «В») — «а может, и больше». Важно отметить, что это не весь класс.

Родители сообщают, что учительница болела за дело, без остатка отдавала себя работе, развивала в детях доброту, рассказывают о многочисленных мероприятиях, которые организовывала классная.

«Она строгий, требовательный, принципиальный педагог, в то же время тактичный и душевный человек, уважающий в каждом ученике личность, — сказано в письме. — Таких людей, любящих свою работу и болеющих за дело, становится все меньше. Дети относятся к учителю с уважением и, возможно, благодаря ее примеру выберут в дальнейшем своей профессией труд учителя. Мы считаем, что терять такого специалиста с таким богатым, наработанным годами опытом нецелесообразно и неприемлемо!

В своей работе она использует современные педагогические технологии, ресурсы глобальной сети интернет, имеет свой сайт... Это единственный педагог в школе, который в свое свободное время занимался нашими детьми!..»

В заключение родители пишут: «Просим учесть ее опыт, профессионализм, желание детей и родителей 2 „В“. Мы надеемся на мудрый выход из сложившейся ситуации в интересах детей, а значит — будущего нашей страны!»

Письмо это планируют для начала отправить в областное управление образования. Затем, если ответ не устроит, «выше».