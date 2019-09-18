Таджикистан и Кыргызстан договорились о прекращении огня 18.09.2019, 15:38

Кыргызстан уберет наблюдательную вышку, установленную на границе.

Представители Кыргызстана и Таджикистана в среду, 18 сентября, согласовали отвод сил на границе, где двумя днями ранее произошла перестрелка, приведшая к гибели нескольких пограничников. Стороны также решили, что киргизские пограничники уберут наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет строить свою, сообщает dw.com.

Стороны встретились в среду утром в Согдийской области Таджикистана и договорились отвести от границы дополнительные силы и боевую технику до 18.00 того же дня.

"Предварительные результаты переговоров таковы: кыргызская сторона снесет наблюдательную вышку, а таджикская сторона не будет ее строить", - сообщает таджикское издание "Азия-плюс". Накануне премьер-министры двух стран встретились на границе.

Перестрелка на киргизско-таджикской границе

Конфликт на границе начался 15 сентября. Жители обеих стран обвинили друг друга в строительстве на спорных территориях. Они продолжили строительство, несмотря на договоренность стран остановить его.

16 сентября была открыта стрельба. Каждая из сторон обвиняет другую в развязывании боевых действий. По данным издания "Фергана News", с таджикской стороны погибли трое военных, ранены 12 человек, с кыргызской стороны погиб один военнослужащий и ранены 13 человек. Один из киргизов, пострадавших в перестрелке на границе, пребывает в коме.

Согласно сообщению "Интерфакса", президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков в заявил о необходимости не допустить эскалации конфликта на киргизско-таджикском участке границы. Он добавил, что ситуация должна быть урегулирована в рамках международного права и в рамках достигнутых ранее договоренностей с таджикской стороной.

Это не первый инцидент на границе двух стран. В июле из-за столкновений на границе близ киргизского села Аксай погиб один человек и не менее 14 получили ранения. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны около 600.