Зеленский нашел замену Бессмертному на переговорах по Донбассу

Зеленский нашел замену Бессмертному на переговорах по Донбассу2
- 18.09.2019, 16:00
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Бывший посол Украины в Беларуси проработал в ТГК чуть больше месяца.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пишет «Новое время».
Об этом говорится в соответствующем указе.
Алексей Резников имеет юридическое образование.
С 2016 по 2018 годы работал заместителем главы Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.
Ранее Украину в политической подгруппе представлял Роман Бессмертный.
Напомним, 13 августа Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Эту должность он занимал чуть больше месяца.
Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, так же как и о назначении.