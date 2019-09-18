Зеленский нашел замену Бессмертному на переговорах по Донбассу 2 18.09.2019, 16:00

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Бывший посол Украины в Беларуси проработал в ТГК чуть больше месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, пишет «Новое время».

Об этом говорится в соответствующем указе.

Алексей Резников имеет юридическое образование.

С 2016 по 2018 годы работал заместителем главы Киевской горгосадминистрации по вопросам осуществления полномочий по вопросам самоуправления.

Ранее Украину в политической подгруппе представлял Роман Бессмертный.

Напомним, 13 августа Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Эту должность он занимал чуть больше месяца.

Сам Бессмертный заявил, что узнал о своем увольнении из СМИ, так же как и о назначении.