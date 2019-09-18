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NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на сумму $127 000

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  • 18.09.2019, 16:13
  • 4,008
NEXTA: МТЗ закупает кубики Рубика на сумму $127 000

То неловкое чувство, когда склады забиты тракторами, но увольнять работников Лукашенко запретил.

Об этом пишет блогер NEXTA в своем Telegram-канале:

"Мы, конечно, видели много очень странных государственных закупок, но эта удивила даже нас. С чего бы вдруг ОАО "Минский тракторный завод" понадобились аж 12 190 кубиков Рубика на кругленькую сумму в 255 000 белорусских рублей или около 127 000 долларов США по курсу?

То неловкое чувство, когда склады забиты тракторами, но увольнять работников "президент" запретил, а занять их на работе можно только головоломками стоимостью в 20 рублей за штуку", — написал NEXTA.


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