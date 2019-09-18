В Минске впервые пройдет белорусскоязычный стэндап 3 18.09.2019, 17:18

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Шутить будут исключительно на белорусском языке.

26 сентября в столичном «Stand-Up Comedy Hall», что на улице Куйбышева 45, состоится первая беларусскоязычная стэндап-вечеринка, пишет сайт телеканала «Белсат».

«На сцене одни из лучших и интересных представителей белорусской комедии, которые будут шутить исключительно на белорусском языке! Приходи и бери с собой друзей! Будет смешно!» – обещают организаторы.

Билет стоит 16 рублей. Приобрести его можно по ссылке.