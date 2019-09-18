Психологи назвали игру, которая спасет от плохого настроения 1 18.09.2019, 17:28

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В исследовании, проведенном в Китае, участвовали 11 тысяч человек 45 лет и старше.

Людям в депрессии может быть полезно играть в восточную стратегическую игру маджонг, заявили американские и китайские психологи.

В исследовании, проведенном в Китае, участвовали 11 тысяч человек 45 лет и старше. Ученые сопоставили показатели психического здоровья и разные виды досуга. Например, волонтерство, встречи с друзьями, спортивные мероприятия, пишет «Нож».

Игра в маджонг оказалась одним из самых полезных занятий для хорошего самочувствия. Что интересно, маджонг принес больше пользы городским жителям, чем сельским. По мнению ученых, это связано с тем, что в деревнях в маджонг часто играют на деньги.

В Китае психические расстройства — острый вопрос. На страну приходится около 17 % мировых случаев заболеваемости психическими расстройствами.

Маджонг — азартная игра с использованием игральных костей для четырех игроков. Широко распространена в Китае, Японии и других странах Азии. По правилам игра напоминает покер, требует такие качества, как опыт, память и внимательность. В игре есть и случайный фактор. Задача игроков — набрать наиболее ценную комбинацию из заданного набора костей.