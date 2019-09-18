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Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

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  • 18.09.2019, 17:33
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Украина заявила о срыве нормандского саммита по вине России

Переговоры могли сорваться из-за того, что Москва настаивает на «особом» статусе Донбасса.

Саммит лидеров стран «нормандского формата» — России, Украины, Германии и Франции — не состоялся 17 сентября, поскольку российская сторона по техническим причинам не смогла принять участие во встрече. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Зеленский был готов встретиться, и эта встреча должна была состояться вчера. К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — сказал Пристайко, которого цитирует «Интерфакс-Украина».

Министр добавил, что в ближайшее время планируется работа над тем, чтобы «найти время для четырех лидеров».

Собеседник РБК в украинской делегации сообщил, что переговоры провалились из-за того, что Москва продолжает настаивать на «особом статусе Донбасса, закрепленном в конституции страны».


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