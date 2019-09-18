Фотофакт: Уроженка Гомеля с пикетом возле администрации Путина 2 18.09.2019, 17:42

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Фото из Instagram Алексея Венедиктова

Александра Бортич поддержала Павла Устинова.

Актриса Александра Бортич вышла в центр Москвы с плакатом в поддержку коллеги – Павла Устинова, которого отправили за решетку на 3,5 года после задержания на акции протеста 3 августа, пишет «Салiдарнасць».

Так белоруска присоединилась к флэшмобу, участники которого призывают власти освободить фигуранта «московского дела». Десятки известных актеров написали на эту тему в соцсетях, а также опубликовали видеобращения к властям. В том числе Юлия Пересильд, Александр Паль, Евгений Цыганов, Павел Деревянко, Александр Стычкин.

Александра Бортич, в свою очередь, 18 сентября вышла на одиночный пикет к Администрации президента РФ с плакатом «Я-Мы вся страна».

Всего же в акции приняли участие сотни человек. Желающие поддержать Устинова стояли в очереди, чтобы одиночным пикетом выказать свое негодование по поводу приговора.

Фото: Глеб Лиманский, Новая газета

Большинство пришедших – актеры, режиссеры, драматурги.

Уроженка Гомеля давно перебралась в Россию, где строит успешную актерскую карьеру. В 2016-м она предстала перед зрителями в образе Рогнеды, в 2017-м поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею», а в 2018-м вернулась в прежнюю форму. В прошлом года Бортич стала «Женщиной года» по версии журнала Glamour.