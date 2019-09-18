За 11 лет количество женщин в Вооруженных силах Украины увеличилось в 15 раз 18.09.2019, 18:13

Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам.

Начиная с 2008 года количество женщин в Вооруженных силах Украины увеличилось в 15 раз, сообщила 17 сентября пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные Главного управления персонала Генштаба ВСУ.

В настоящее время в армии 27 074 женщины-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. В прошлом году в армии проходило службу 24 897, в 2017-м – более 23 тыс., а в 2008 году их было 1,8 тыс.

С 2014 года 166 женщин-военнослужащих были отмечены государственными наградами Украины, статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам.