Белорусский банк выплатил куму Путина почти $100 тысяч 3 18.09.2019, 18:47

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За что?

Народный депутат Украины и кум президента России Виктор Медведчук задекларировал доход от белорусского банка, принадлежащего новому поставщику нефтепродуктов из России, передает pravda.com.

Нардеп отметил, что 10 сентября получил 2 миллионов 347 тысяч гривен от "Абсолютбанк". При этом вид дохода – "гонорары и другие выплаты по гражданско-правовым договорам".

Владельцем этого банка является белорусский бизнесмен Николай Воробей. Весной этого года он приобрел украинский нефтепродуктопровод, который связывали с окружением Медведчука.

Компания Воробья "Нефтебитумных завод" стала основным владельцем украинской фирмы "ПрикарпатЗахидранс", которая владеет трубопроводом и импортирует российское топливо в Украину и Россию.

В конце 2018 года "Нефтебитумных завод" Воробья пытался принять участие в приватизации "Центрэнерго". Тогда Фонд госимущества отклонил эту фирму из-за наличия информации от Службы безопасности Украины о связи с "санкционным" российским бизнесом.