Шотландия хочет стать самостоятельным членом ЕС в случае Brexit 18.09.2019, 19:33

Первый министр Шотландии выступила за проведение повторного референдума о независимости региона от Великобритании.

В случае "Брекзита" Шотландия намерена остаться в составе Евросоюза. Об этом заявила первый министр шотландского правительства Никола Стерджен на пресс-конференции в Берлине в среду, 18 сентября. Она выразила надежду на то, что Великобритания не выйдет из состава ЕС, отметив, что если это произойдет, Шотландия должна "иметь возможность стать независимой страной-членом ЕС, чтобы мы, как член европейской семьи, могли защищать нашу позицию и наши интересы", передает корреспондент DW.

Риск того, что Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, "достаточно велик", и в этом случае вся страна понесет потери, считает Стерджен. "Мы продолжим попытки преодолеть" "жесткий Брекзит", в частности, надо будет добиться продления срока выхода Великобритании из ЕС, продолжила политик.

Она выступила за проведение в Шотландии повторного референдума о выходе из состава Соединенного королевства уже в 2020 году. Это было бы демократичным решением, так как ввиду изменившихся обстоятельств исход плебисцита может оказаться другим, отметила политик.

Большинство шотландцев - против "Брекзита"

На референдуме в 2014 году 55 процентов шотландцев проголосовали против независимости от Великобритании. Летом 2016 года на плебисците по "Брекзиту" 62 процента жителей Шотландии высказались за дальнейшее членство в ЕС. В марте 2017 года шотландский парламент поддержал проведение нового референдума о независимости, но позднее Стерджен временно отказалась от него, заявив, что сначала должно стать понятно, на каких условиях будет проходить "Брекзит".

Затяжной "Брекзит"

Первоначально Великобритания планировала выйти из ЕС 29 марта 2019 года, но к этому сроку так и не определилась с планом "Брекзита". В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября.

Новый глава правительства Борис Джонсон неоднократно объявлял о намерении реализовать "Брекзит" к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

В сентябре британский парламент принял закон, не позволяющий "жесткий Брекзит". Согласно ему, британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с ЕС на заседании Евросовета 18 октября. Если к концу октября не удастся договориться с Брюсселем, то Джонсон должен будет попросить у Брюсселя отсрочку в три месяца - до 31 января 2020 года.