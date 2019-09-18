Минчанин избил водителя бейсбольной битой через окно автомобиля 3 18.09.2019, 19:48

Конфликт возник между 21-летним водителем «Дэу Матиз» и 33-летним водителем «Порше Кайен».

33-летний минчанин стал фигурантом уголовного дела после уличной ссоры, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Происшествие случилось вечером 12 июля на регулируемом перекрёстке на улице Орловской в Минске. Конфликт возник между 21-летним водителем "Дэу Матиз" и 33-летним водителем "Порше Кайен". Автомобили остановились на перекрёстке. При этом водитель "Порше" вышел и через открытое окно автомобиля трижды ударил противника руками и пять раз — бейсбольной битой по голове и телу. Потом он сел в свою машину и поехал.

В ходе расследования уголовного дела следователи обнаружили, что мужчина еще в 2016 году был лишен права управления транспортом. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Водителя взяли под стражу. Против него возбуждено уголовное дело за особо злостное хулиганство. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.