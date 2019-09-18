Новый шанс для Украины Энн Эпплбаум, «Новое время»

18.09.2019, 19:53

Энн Эпплбаум

За последние пять лет Украина сильно изменилась.

Каждый раз, когда украинцы избирают новую власть — у них появляется и новый шанс. И я надеюсь, что с этой сменой правительства они за него ухватятся.

За последние пять лет Украина сильно изменилась. Не стоит преуменьшать важность тех изменений, которых добился Порошенко. Он вывел Украину из чрезвычайно опасной ситуации в гораздо более нормальное и стабильное положение.

Сейчас у украинцев появилась возможность взять всё под контроль и сделать что-то. Однако увидеть, что из этого получится, мы сможем позже. Ведь сейчас слишком рано судить — до сих пор неизвестно, какие действия будет совершать новое правительство.

Ностальгия по советскому прошлому опасна, но всё зависит от того, по чему конкретно люди ностальгируют. Если представители власти ностальгируют по диктатуре, то да — это тревожный сигнал.

Мне кажется, люди в Восточной Европе нередко ностальгируют по чему-то иному — по чувству солидарности, по времени, когда, как им кажется, происходило меньше преступлений. Возможно, эти положительные воспоминания можно использовать во благо. Подобная ностальгия могла бы стать лучшим фундаментом для позитивного роста, чем желание быстрых изменений.

Энн Эпплбаум, «Новое время»