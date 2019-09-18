Активисты «Европейской Беларуси» проучили сотрудников ТЦ «Скала» 9 18.09.2019, 20:07

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Активисты с национальной и европейской символикой устроили пикет по сбору подписей прямо у входа в ТЦ.

Администрацию минской «Скалы» сегодня учили уважать избирательное законодательство. Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» днем провели предвыборный пикет по сбору подписей у входа в торговый центр, где несколько дней назад избили активиста Валерия Бычковского, передает пресс-служба гражданской кампании.

Сразу после начала сбора подписей к ним снова подошли представители администрации. Как и в прошлый раз, они попытались прекратить пикет, но когда им указали на статью Уголовного кодекса о препятствовании выборам, отступили. Сотрудники милиции, которых вызвали из администрации «Скалы», не найдя нарушений, пожелали удачи активистам и уехали. Не смогли указать на какие-то нарушения закона и представители окружной избирательной комиссии, прибывшие на пикет.

Сбор подписей за Валерия Бычковского продолжался до вечера. Замначальника охраны торгового центра Андрей Чума, устроивший драку с активистом 13 сентября, к активистам в этот раз не выходил.