Гарри Каспаров: Лидеры свободного мира не должны прощать Путину его преступлений 2 18.09.2019, 20:28

Гарри Каспаров

Когда Путин сталкивается с проблемами внутри страны, он обращает взор вовне.

Путин не примирился с тем, что очередные местные выборы в России 8 сентября пошли не по запланированному им сценарию. Несмотря на ставшие уже привычными методы арестов и недопуска независимых кандидатов, избиения мирных демонстрантов и всеобъемлющую поддержку "правильных" кандидатов средствами огосударствленных СМИ, правящая партия "Единая Россия" понесла электоральные потери по всей стране и в частности — в Москве.

Спустя четыре дня путинские спецслужбы устроили самую масштабную облаву за все 20 лет правления Путина. Обыски прошли в 43 городах по всей России, полиция врывалась в штабы и квартиры оппозиционеров и активистов, конфисковывала документы, компьютеры и даже кофеварки.

Подобная демонстрация силы стала свидетельством того, что власть Путина над Россией на самом деле не так прочна, как он хочет это представить. Пропаганды уже недостаточно, и он обратился к открытому насилию, сначала против протестующих, а затем с помощью облав, цель которых – даже не посадить за решетку, а запугать – посеять страх среди обычных граждан. Случайные прохожие могут быть арестованы и загреметь в тюрьму за "насилие" в отношении сотрудников силовых структур – формулировка, которую семь лет назад использовали для обоснования моего собственного ареста.

Популярность Путина и без того снижалась по мере того, как россияне ощущали на себе экономический спад – стагнацию, усугублённую западными санкциями за развязывание Путиным войны против Украины. Весьма вероятно, что попытка расправы с оппозицией приведёт к дальнейшему падению авторитета Путина.

Всякий раз, когда Путин сталкивается с проблемами внутри страны, он обращает взор вовне. Обычно это выражается в навязывании обществу некой проблематики, чтобы выставить Путина отважным защитником родины. Впрочем, в последнее время всё больше россиян открыто подвергают критике его кровопролитные и затратные авантюры в Сирии и Украине. В нынешнем опасном противостоянии между Саудовской Аравией и путинским партнёром, Ираном, Путин будет рад разжечь пламя конфликта, зная, что это взвинтит цену на нефть – подарок для нефтезависимой российской экономики и залог для удержания им власти в стране.

И вот, когда положение Путина становится все менее стабильным, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, считающиеся лидерами свободного мира, бросают ему спасательный круг. Умасливание Путина Трампом и так хорошо задокументировано. Франция, несмотря на санкции, увеличила объем торговли с Россией, и Макрон недавно повторил слова Трампа, выразив поддержку возвращению России в группу ведущих промышленно развитых стран. Эта идея не поддаётся разумному объяснению, учитывая, что Россия была исключена из "Большой восьмёрки" в 2014 году за вооружённое вторжение и аннексию украинского Крыма, который до сих пор остаётся оккупированным Россией.

Когда Запад посылает подобные всепрощающие сигналы, Путин немедленно использует их, чтобы показать российским элитам, что он до сих пор уважаемый человек, что только он может добиться снятия санкций – и что он никуда не уйдёт.

Вместо сдерживания Путина от дальнейших агрессивных действий, будь то вмешательство в выборы или вторжение в соседнюю страну, такое "умиротворение" говорит ему о том, что нет причин менять своё поведение. На деле необходим единый фронт свободных наций, заявляющих, что Россия не выйдет из изоляции, пока не откажется от репрессий внутри страны и преступных авантюр за её пределами.

Я помог составить открытое письмо, призывающее к такому ответу, и его подписали выдающиеся эксперты в политике, дипломатии, юриспруденции, искусстве и правах человека со всего мира и с разными политическими взглядами. В письме содержится призыв к лидерам демократических стран отказаться от международного признания путинской легитимности, которую он так жаждет, и разорвать экономические связи, которые он использует для распространения коррупции и финансирования внутренних политических репрессий, гибридных войн и заказных убийств по всему миру.

Это не может произойти в одночасье. Последнее, что нужно США в канун года президентской гонки, – это ободрённый Путин, на этот раз со своим любимым кандидатом, обладающим полномочиями президента. Удивительно, но в ходе дебатов кандидатов от демократов на прошлой неделе слово "Россия" не упоминалось ни разу. Демократы, как ранее и республиканцы, похоже, игнорируют то, что спецслужбы США считают одной из самых серьезных угроз национальной безопасности страны.

В понедельник стало известно, что Россия взломала системы связи ФБР ещё в 2010 году, пока тогдашний президент Барак Обама носился с абсурдной идеей "перезагрузки" отношений с Путиным. Трамп умудрился усугубить ситуацию. Зачем пытаться подслушать разговоры президента, если он позвонит вам и сам всё расскажет? Только представьте себе, сколько ценной информации может получить от него бывший сотрудник КГБ за пару часов приватной беседы, подобной той, что состоялась в прошлом году в Хельсинки.

Для меня было честью выступить в прошлый четверг на конференции в Торонто, посвященной 80-летию пресловутого Пакта Молотова-Риббентропа между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным, который подготовил почву для Второй мировой войны. Мероприятие было посвящено двум основным темам: напоминанию миру о том, что Сталин был союзником Гитлера по оружию в течение почти двух лет, и озвучиванию тревоги по поводу путинского проекта по обелению репутации Сталина.

Литовский политолог Мариус Лауринавичюс выступил на этом мероприятии с очень сильной речью. Он отметил, что в демократических государствах гражданам непростительно обвинять избранных представителей в том, каким путём они ведут свои страны. Ответственность лежит на каждом из граждан: "Это вы, это все мы". В отличие от народа России, граждане свободного мира могут привлечь к ответственности своих политиков, и для этого давно пришло время.

Гарри Каспаров, kasparov.ru