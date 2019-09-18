Кража миллиарда в Молдове: арестовано имущество на сотни миллионов леев 18.09.2019, 20:59

Миллиард был украден в 2015 году.

Национальный центр по борьбе с коррупцией Молдовы арестовал имущество компаний, причастных к краже миллиарда из банков Молдовы в 2015 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Отмечается, что всего арестовано имущества на сумму 364 млн леев (19,5 млн долларов) и конфисковано 11 автомобилей класса "люкс". Кому именно принадлежит имущество и автомобили, в центре не уточнили. Утверждается только, что авто принадлежит компаниям одного из бенефициариев кражи миллиарда.

Согласно сообщению, изъяли, в том числе, бронированные автомобили класса "люкс": Mercedes (GL, Maybach), Bentley и Toyota.

На днях в Молдове лишили неприкосновенности, а затем задержали двух депутаток от партии "Шор", которых обвинили в причастности к громкой кражи миллиарда.

Напомним, в 2015 году в Молдове стало известно, что из трех банков - Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, которые контролировали почти половину рынка банковских услуг, были выведены за границу около миллиарда долларов.

В причастности к краже миллиарда прежние власти Молдовы обвинили скандального бизнесмена Илана Шора, главу партии "Шор". Шор был признан виновным судом первой инстанции, но он оставался на свободе из-за "задержки" апелляционных слушаний (считалось, что на самом деле – благодаря его сотрудничеству с партией власти).

Илан Шор после смены власти бежал из страны и сейчас находится в Израиле.