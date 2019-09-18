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Активистка «Европейской Беларуси»: Больше всего согревает общение с людьми

  • 18.09.2019, 21:05
Активистка «Европейской Беларуси»: Больше всего согревает общение с людьми

Несмотря на дождь, в центре Минска активисты устраивают пикеты по сбору подписей.

"Ни снег ни дождь ни дикая жара ни сумрак ночи не остановят нас". Цитата из фильма "Почтальон".

Сегодня в Минске почти целый день идет дождь. Несмотря на это, в центре стоят пикеты "Европейской Беларуси" - уже с палатками и термосами, - пишет пресс-служба гражданской кампании.

- Все равно больше всего согревает общение с людьми, - говорит одна из активисток. - Пикеты вдоль проспекта Независимости в районе станций метро "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы" и "Октябрьская" стоят ежедневно с 12.00 до 19.00. Приходите - пообщаемся, ответим на ваши вопросы.


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