Активистка «Европейской Беларуси»: Больше всего согревает общение с людьми 18.09.2019, 21:05

Несмотря на дождь, в центре Минска активисты устраивают пикеты по сбору подписей.

"Ни снег ни дождь ни дикая жара ни сумрак ночи не остановят нас". Цитата из фильма "Почтальон".

Сегодня в Минске почти целый день идет дождь. Несмотря на это, в центре стоят пикеты "Европейской Беларуси" - уже с палатками и термосами, - пишет пресс-служба гражданской кампании.

- Все равно больше всего согревает общение с людьми, - говорит одна из активисток. - Пикеты вдоль проспекта Независимости в районе станций метро "Площадь Якуба Коласа", "Площадь Победы" и "Октябрьская" стоят ежедневно с 12.00 до 19.00. Приходите - пообщаемся, ответим на ваши вопросы.