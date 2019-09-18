Нетаньяху не смог получить большинства в парламенте Израиля 2 18.09.2019, 21:09

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Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Теперь он может лишиться поста премьер-министра Израиля.

В среду, 18 сентября, в Израиле подвели предварительные итоги состоявшихся во вторник внеочередных выборов в кнессет. После подсчета 90% голосов партия премьер-министра Биньямина Нетаньяху «Ликуд» уступала основному конкуренту — центристскому блоку партий «Кахоль-Лаван» под руководством оппозиционного политика, экс-начальника генштаба Армии обороны Израиля Бенни Ганца. По предварительным результатам, которые приводит газета Haaretz, «Ликуд» получила 31 место, «Кахоль-Лаван» — 32. Вместе с союзниками по правому блоку Нетаньяху получил 55 мест, левоцентристский блок Ганца — 56. Таким образом, ни одна из сторон не получила однозначного преимущества, передает РБК.

Выборы в национальный парламент во вторник стали уже вторыми для страны за пять месяцев. Предыдущие прошли в апреле, однако кнессет был распущен, поскольку сформировать правительство ему не удалось.

Кто войдет в новое правительство

Несмотря на неуверенное выступление, в среду Нетаньяху заявил о намерении попытаться сформировать коалицию. Премьер сказал, что в ближайшие несколько дней начнет переговоры по созданию «сильного сионистского правительства». Нетаньяху подчеркнул, что такое правительство не должно включать в себя антисионистские арабские партии, которые получили порядка трети мест в парламенте и которые премьер обвинил в поддержке террористов.

По словам Нетаньяху, Израиль переживает «исторический момент». Страна стоит перед «огромными вызовами» в сфере безопасности и дипломатии, в скором времени президент США Дональд Трамп должен представить план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Как отметил Нетаньяху, это «определит будущее Израиля на десятилетия вперед». «Мы должны гарантировать, что наши достижения, ради которых мы работали, будут сохранены», — заявил премьер.

Результаты выборов теоретически оставляют Нетаньяху шансы сохранить власть, но они крайне низки, сказал РБК сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По словам эксперта, премьер может сформировать правительство меньшинства или заключить альянс с партиями вне его блока, в том числе с партией «Наш дом Израиль» бывшего министра обороны Авигдора Либермана.

Впрочем, указал Марьясис, сейчас такая перспектива кажется крайне маловероятной. «На бумаге все возможно, но договориться о поддержке нового правительства во главе с Нетаньяху будет крайне сложно», — резюмировал аналитик.

Согласно предварительным подсчетам, партия «Наш дом Израиль» получила девять мест и может помочь Нетаньяху остаться у власти, пишет Haaretz. В среду Либерман допустил, что готов войти в коалицию с другими партиями, но только если она будет включать в себя не только «Ликуд», но и другие партийные силы. Либерман предсказал, что переговоры о создании коалиции будут крайне сложными, и попросил сторонников не верить спекуляциям в прессе. «Каждый день, каждый час будут появляться новости о встречах, о разговорах [политиков], но все это будут только слухи. Не верьте всему, что читаете», — отметил он.

Союз противников

Альтернативой правительства Нетаньяху является правительство национального единства. Оно может включать в себя и «Ликуд», и партию Ганца. Сам Ганц выразил готовность к формированию всеобъемлющей коалиции. «Мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства», — сказал он в среду.

Коалиция между Ганцем и «Ликудом» возможна, но, скорее всего, только ценой ухода из правой партии Нетаньяху, считает Марьясис. Ранее Ганц допускал альянс с «Ликудом», если им перестанет руководить действующий премьер. Тем не менее большинство депутатов «Ликуда» поддерживает Нетаньяху и вряд ли согласится менять лидера, пишет обозреватель Haaretz Шаим Левинсон.

В конце концов, не исключено, что «Ликуд» и «Кахоль-Лаван» найдут компромисс, при котором Нетаньяху получит пост вице-премьера или будет находиться на посту премьера часть срока, а другую часть правительство будет возглавлять Ганц, пишет The Financial Times. Как отмечает газета, такой сценарий прорабатывается внутри партии «Ликуд».

Если Нетаньяху не удастся сохранить пост премьера, это положит конец его 13-летнему пребыванию в кресле премьера — самого длительного срока в истории еврейского государства. Вдобавок Нетаньяху может грозить уголовное наказание, учитывая возбужденные в отношении него дела о коррупции.

Если обвинения против Нетаньяху будут доказаны, ему грозит тюремный срок, сказал Марьясис. «При этом не важно, будет ли Нетаньяху занимать пост премьера или нет», — сказал он.