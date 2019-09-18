ЕС выдвинул ультиматум Джонсону 18.09.2019, 21:35

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У премьера Великобритании есть 12 дней.

Европейский союз выдвинул ультиматум премьер-министру Великобритании: представить свои адекватные предложения по Brexit до конца сентября или готовиться к "жесткому" выходу из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Independent.

Как пишет газета, дедлайн, согласованный в Париже в среду вечером, было объявлено в то время, как главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit сказал Джонсону прекратить "прикидываться", что он ведет переговоры.

В среду вечером президент Эммануэль Макрон, который занимает жесткую позицию против Британии по Brexit, встретился с Аннтти Ринне, премьером Финляндии, которая сейчас председательствует в ЕС.

"Мы оба обеспокоены тем, что сейчас происходит в Британии и непонятной ситуацией, которая поступает оттуда в Европу", - сказал Ринне журналистам после встречи, на которой был согласован ультиматум.

"Если никаких предложений не будет, я считаю, что достаточно многие европейские лидеры согласны с позицией, высказанной сегодня с Макроном. Тогда это конец. Теперь настало время выложить четкие презентации", - добавил финский премьер.

Новый дедлайн дает Джонсону 12 дней для подачи предложений по замене механизма "бекстоп" в Ирландии. По его словам, Джонсон хочет устранить механизм из соглашения о Brexit и заменить его чем-то другим.

Чиновники в Брюсселе обеспокоены тем, что премьер-министр Великобритании тратит их время и затягивает переговоры, не представляя никаких предложений, возможно, надеясь на будущие выборы.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, однако до сих пор соглашение, необходимое для упорядоченного выхода страны, не одобренное британским парламентом. Наиболее противоречивым в соглашении есть именно механизм "бекстоп", на который не согласны британские парламентарии.

Если соглашение не будет принято и Великобритания выйдет из ЕС без договоренностей, это может иметь тяжелые экономические последствия для страны.