Лукашенко разрешил судам получать сведения о владельцах доменов 6 18.09.2019, 22:00

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Диктатор подписал указ о национальном сегменте интернета.

Правитель Беларуси 18 сентября подписал указ № 350 «Об особенностях использования национального сегмента интернета». Об этом сообщили в администрации Александра Лукашенко.

Документ позволяет государственным органам, судам и нотариусам получать от Оперативно-аналитического центра персональные данные владельцев доменных имен. Также уточняются полномочия ОАЦ для реагирования на кибератаки.

Указ предусматривает направление денег, полученных на аукционе от продажи доменов, на благотворительные счета учреждений, где живут дети-сироты, дети и дети с особенностями развития.

Министерство связи и информатизации сможет быть заказчиком и организатором работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента интернета в информационной системе ЕАЭС.

Кроме того, упрощаются процедуры согласования оптоволоконных линий связи, усиливается жесткость требований к поставщику интернет-услуг для повышения защищенности государственных органов и организаций при использовании интернета.