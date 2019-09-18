Игра Путина завершается? 1 18.09.2019, 22:07

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Если бы 2 миллиона москвичей стали стучать в ворота Кремля, Путин начал бы поиск дома для пенсионера.

В России на прошлой неделе прошли выборы на необычном для последнего времени фоне, состоявшем из протестов и арестов. Независимые мониторинговые организации сообщали о нарушении избирательного законодательства на избирательных участках по всей стране. Университеты начали увольнять тех научных работников, которые поддерживали оппозицию накануне выборов. Регулятор российского интернета предупредил компании Facebook и Google о том, что они пытаются повлиять на выборы, вмешиваются «в российские внутренние дела и препятствуют проведению демократических выборов».

А после выборов по всей стране прошли обыски в офисах Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого оппозиционным лидером Алексеем Навальным. Кто-то может сказать, что это были обычные выборы в России президента Владимира Путина. Однако многие аналитики придерживаются иной точки зрения, отмечает sprotyv.info со ссылкой на Foreign Policy.

Сами выборы, в ходе которых нужно было избрать 45 членов городского совета Москвы, а также местные и региональные выборы по всей стране оказались более конкурентными, чем ожидалось. В большинстве регионов представители правящей партии «Единая Россия» без особого труда одержали победу благодаря своему господствующему положению в области средств массовой информации и применению других видов репрессивной тактики. Однако в Москве «Единая Россия» едва не проиграла выборы в городской совет, получив лишь 25 мест из 45.

В Москве победа была одержана с небольшим преимуществом, несмотря на отстранение от участия в выборах наиболее популярных оппозиционных лидеров, включая либеральных активистов Илью Яшина и Любовь Соболь на основе фиктивных обвинений в том, что они не смогли собрать необходимое для регистрации в качестве кандидатов количество подписей жителей города. В отличие от реальных оппозиционных кандидатов, московский городской совет предпочел конкурировать в ходе избирательной кампании с послушными партиями из состава так называемой системной оппозиции, включая коммунистов и партию «Справедливая Россия», которые принимают участие в политике, но на самом деле не стремятся взять власть.

Так в чем же смысл всех этих избирательных маневров? Как правило, если речь идет о российских выборах, то это не такой простой вопрос. В демократических странах выборы определяют, кто именно будет править. В России выборы являются тестом способности политического класса управлять населением страны.

Партия «Единая Россия» страшно непопулярна уже в течение десяти лет, и, возможно, как раз недавние выборы смогут убедить Кремль в том, что от нее нужно избавляться. Но если такое решение и будет принято, то, несомненно, старая партия будут заменена партией с новым названием, но с теми же самыми прежними лицами. А человек наверху, конечно же, не планирует никуда уходить.

Чтобы оппозиция приблизилась к реальной власти, нужны гораздо более серьезные изменения. Участницы панк-группы Pussy Riot представили новую песню и музыкальное видео после этих выборов. Их новая композиция получила название «1937» — это год самых кровавых сталинских чисток, а в музыкальном видео представлены танцоры в таких же масках на лицах, какие участники протестов в Гонконге надевают, когда против них применяют слезоточивый газ.

Однако события в Гонконге напоминают о том, чем российские протесты пока еще не являются. В ходе протестных акций в Гонконге на улицы вышли почти 2 миллиона человек. Во время самого крупного митинга в Москве количество его участников составило лишь 5% от количества протестующих в Гонконге.

Во время самых крупных антиправительственных протестных акций путинской эпохи, в 2011 году и в 2012 году, на улицу вышли десятки тысяч людей. Если бы 2 миллиона москвичей стали стучать в ворота Кремля, Путин начал бы поиск дома для пенсионера в каком-нибудь тропическом диктаторском государстве.

По данным независимого «Левада-центра», занимающегося изучением общественного мнения, количество желающих принять участие в акциях протеста увеличилось вдвое за последние два года. Кроме того, большинство россиян согласны с тем, что население страны все больше недовольно правительством. Однако российские протесты вряд ли в ближайшее время достигнут масштабов протестных акций в Гонконге. В Гонконге протесты заставили правительство отказаться от ненавистного закона об экстрадиции.

Многие россияне сомневаются, что в результате акций протеста можно будет добиться подобного успеха в их стране и поэтому не видят смысла в том, чтобы выходить на улицу.

Во время летних протестов Сергей Чемезов, генеральный директор самого крупного военного подрядчика и бывший коллега Путина по работе в КГБ, сказал в интервью, что Россия вступила в «период стагнации». «Очевидно, что люди сильно раздражены», — отметил он.

Так то же делать? «Моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и, в конечном счете, государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону», — подчеркнул он. Если даже бывшие агенты КГБ призывают к «альтернативной силе», то означает ли это, что игра нынешнего правительства закончена?