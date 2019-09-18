Почти тысячу пачек белорусских сигарет отправили в Великобританию почтой 18.09.2019, 22:27

Сигареты под видом игрушек были отправлены из Белостока.

Почти 1000 пачек сигарет с белорусскими акцизами отправили под видом игрушек из Белостока в Великобританию, сообщает euroby.info.

Польша не всегда является конечной точкой нелегально переправленной из Беларуси контрабанды сигарет. Чем дальше от Беларуси на Запад, тем сигареты в цене становятся дороже.

В ходе одной из проверок, проведенных в первой половине сентября на почте в польском Белостоке, местная таможенная служба с применением рентген-аппарата выявила две коробки с нелегальным содержимым.

В почтовом отправлении, направлявшемся в Великобританию и заявленном как игрушки, находились почти 1000 пачек сигарет с белорусскими акцизными знаками.