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Почти тысячу пачек белорусских сигарет отправили в Великобританию почтой

  • 18.09.2019, 22:27
Почти тысячу пачек белорусских сигарет отправили в Великобританию почтой

Сигареты под видом игрушек были отправлены из Белостока.

Почти 1000 пачек сигарет с белорусскими акцизами отправили под видом игрушек из Белостока в Великобританию, сообщает euroby.info.

Польша не всегда является конечной точкой нелегально переправленной из Беларуси контрабанды сигарет. Чем дальше от Беларуси на Запад, тем сигареты в цене становятся дороже.

В ходе одной из проверок, проведенных в первой половине сентября на почте в польском Белостоке, местная таможенная служба с применением рентген-аппарата выявила две коробки с нелегальным содержимым.

В почтовом отправлении, направлявшемся в Великобританию и заявленном как игрушки, находились почти 1000 пачек сигарет с белорусскими акцизными знаками.


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