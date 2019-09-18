Дэвид Гейл: США надеются увидеть в Беларуси прогресс в области прав человека и демократии 2 18.09.2019, 22:42

Дэвид Гейл

Заместитель госсекретаря США напомнил властям Беларуси о принципах, на которых Штаты готовы строить отношения.

Для развития белорусско-американских отношений официальный Минск будет делать все – заявил Лукашенко на встрече с заместителем государственного секретаря США, передает «Белсат».

Решение вернуть посла Соединенных Штатов в Минск Дэвид Гейл, заместитель государственного секретаря США, назвал историческим:

«Мы хотим продолжать работу с белорусскими партнерами, надеемся увидеть больше прогресса, в частности – в области прав человека, демократии, политической открытости. Это позволит нам использовать полный потенциал наших отношений».

Дэвид Гейл выехал из Минска сегодня, не оставив ответа на ряд вопросов. Срока, когда в Беларусь приедет новый посол США, Вашингтон не называет. Неясным остается, насколько далеко зайдет оттепель в белорусско-американских отношениях уже после возвращения посла.

Перспективами заместитель государственного секретаря поделился с лидерами оппозиционных партий, независимых профсоюзов и правозащитниками, с которыми встретился сразу после переговоров с Лукашенко и Макеем.