Спектакль «Радзіва «Прудок» по книге Горвата бесплатно покажут онлайн 18.09.2019, 22:52

Фото: Мария ЭЛЕШЕВИЧ

Спектакль будет идти в Купаловском театре 21 сентября.

В год 100-летнего юбилея Национального академического театра имени Янки Купалы видеосервис VOKA открывает серию прямых трансляций лучших спектаклей театра показом постановки «Радзіва «Прудок» по книге Андрея Горвата.

Спектакль будет идти в Купаловском театре 21 сентября. Впервые посмотреть его смогут не только зрители в зале, но и все желающие - благодаря бесплатной прямой трансляции на видеосервисе VOKA. Стрим будет доступен в Full HD-качестве, а одновременная съемка сразу на несколько камер с различных ракурсов поможет насладиться каждым моментом спектакля, оценить все нюансы актерской игры и режиссерского замысла, передает kp.by.

Зрителями трансляции станут и гости театрального пикника, который пройдет в Александровском сквере 21 сентября с 12:00 до 23:00. Они смогут смотреть спектакль прямо на улице, на больших экранах рядом с театром. Вход на пикник свободный.

Cпектакль «Радзіва «Прудок», созданный режиссером Романом Подоляко по книге писателя Андрея Горвата, открывает серию трансляций со сцены Купаловского не случайно: с его поддержки в 2018 году началась история сотрудничества театра и компании А1. В этом году компания стала генеральным партнером юбилейного сезона Национального академического театра имени Янки Купалы.

Всего в честь 100-летия старейшего белорусского театра планируют показать 11 спектаклей Купаловского - по одной постановке в месяц на протяжении юбилейного сезона. Чтобы максимально приблизиться к атмосфере театрального действия, трансляции будут доступны исключительно в прямом эфире. Зато смотреть их можно будет в любом уголке Беларуси, с любого устройства, в сети любого оператора - и бесплатно. Необходима лишь аутентификация пользователя в приложении VOKA или на сайте voka.tv по номеру мобильного телефона.