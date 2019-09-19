Штанмайер Шредингера 5 19.09.2019, 8:09

1,150

Вадим Пристайко

Что произошло в Минске и как формула Штанмайера стала такой важной.

"Формула Штайнмайера". За последнюю неделю о ней услышали почти все, но далеко не каждый понимает, что скрывается под этой фразой. Даже представители украинской власти не могут вывести каноническую трактовку формулы. Но именно план Штайнмайера стал ключевым предметом торга для российской стороны в рамках минского процесса. РФ настаивает на письменной фиксации формулы, а Украина, несмотря, на устное согласие, отказывается что-либо подписывать. С чем связано такое поведение Украины, почему обмен пленными и "нормандский формат" под угрозой и что будет с Минском, - в коротком разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В среду, 18 сентября, в Минске состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы(ТКГ). Это первое заседание после обмена пленными 35 на 35, который произошел 7 сентября. Накануне представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма заявил, что ключевыми вопросами встречи 18 сентября будут безопасность и освобождение удерживаемых лиц. В тоже время российские СМИ ожидали, что ТКГ должна закрепить "параметры политического урегулирования конфликта в Донбассе". В частности, письменно утвердить так называемую "формулу Штайнмайера".

СПРАВКА. "Формула Штайнмайера" - это предложенный в 2016 году тогдашним министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером вариант реализации минских соглашений, главным пунктом которой является предоставление Донбассу "особого статуса через честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ ". По словам министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, формула предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса вступает в действие после того, как ОБСЕ признает, что местные выборы на территории ОРДЛО "проведены честно и в соответствии со стандартами". В тоже время экс-министр Павел Климкин подчеркивает, что стандарты ОБСЕ запрещают проведение выборов при наличии иностранных войск и наемников.

В среду, 18 сентября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на совместном заседании парламентских комитетов по евроинтеграции и иностранных дел, что дал согласие на эту формулу. "Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ (о признании выборов честными - ред.)", - сказал Пристайко.

В тоже время по итогам заседания ТКГ российская сторона и ОБСЕ заявили, что участники группы пока не достигли консенсуса по вопросу письменного утверждения "формулы Штайнмайера". Полпред РФ в группе Борис Грызлов сообщил, что Украина отказалась подписать формулу, хотя этот документ, по его словам, "был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран „нормандской четверки“ и предложен контактной группе для подписания”.

Штайнмайера" Украина "сорвала принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, а также поставила под угрозу саммит "нормандской четверки".

Украинская сторона же, наоборот, обвинила Россию в блокировке определения возможной даты разведения, сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер в Facebook по итогам заседания ТКГ. "Представитель Украины в ТКГ отметил, что украинская сторона не имеет принципиальных возражений по сути так называемой формулы Штайнмайера о местных выборах. Однако реализация этой формулы возможна только при условии выполнения ряда пунктов", - написала Олифер.

В частности, необходимо обеспечить полное прекращение огня и эффективный мониторинг СММ ОБСЕ на всей территории Украины; вывод вооруженных формирований иностранных войск и техники; разведение сил и средства вдоль всей линии столкновения: обеспечение работы ЦИКа Украины, украинских партий и СМИ, а также установление контроль над неподконтрольным Украине участком границы с РФ. При этом, по словам, Олифер, "достигнут значительный прогресс о взаимном одновременном освобождении пленных".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Ситуация с "формулой Штайнмайера" показал, что у команда Владимира Зеленского нет долгосрочного плана по урегулировании конфликта в Донбассе, считает политолог-международник Николай Капитоненко. "Нет никакого долгосрочного плана. Если бы он был, то в нем бы было четко прописано, на какие уступки можно идти. А поскольку плана нет, то мы на ходу импровизируем. Получилось симпровизировать с обменом - хорошо, попробуем симпровизировать со Штайнмайером", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

Отказ от подписания "формулы" Капитоненко связывает, в частности, с огромным общественным резонансом, который вызвал этот вопрос. "В Украине легко возбудить общественное мнение и обвинения в сдаче национальных интересов. Поэтому осторожные политики попытаются этих обвинений избежать", - объясняет политолог. Он считает, что после сегодняшних событий шансы на проведение саммита нормандского формата и следующего обмена пленными значительно снизились.

По мнению политолога Петра Олещука, Россия требует фиксации "формулы Штайнмайера" для того, чтобы иметь очередные козыри на случай отсутствия прогресса в вопросе Донбасса, чтобы потом обвинить Украину в невыполнении минских соглашений. "И потребовать, чтобы на Украину тоже наложили санкции", - отметил политолог в комментарии LIGA.net.

По его словам, Россия двигается по пути постоянного увеличения ставок. "Зеленский заявил о желании скорейшего урегулирования ситуации в Донбассе. Россия может это воспринять, как возможность затягивать процесс и выдвигать новые требования. Россия почувствовала ситуацию и будет пытаться добиться максимума для себя", - резюмировал Олещук.

Капитоненко считает, что у Зеленского всего два пути и оба грозят ему потерей рейтинга. Первый – оставить все как есть и не идти на компромиссы. Второй - поиск компромисса с РФ. " И тот, и другой вариант для Украины проигрышный. Поэтому политик, который будет за него отвечать, будет расплачиваться рейтингом", - считает политолог.

Видимо, украинская сторона начинает понимать, что нужно искать новые подходы в минском процессе. В среду Пристайко уже успел заявить, что введение миротворческой миссии в Донбассе станет следующим шагом, если не удастся решить конфликт благодаря минским соглашениям.