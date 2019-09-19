Фотофакт: В белорусском райцентре мост «укрепили» бревнами 7 19.09.2019, 8:25

«ИТ-страна» в одном сюжете.

В городке Чашники (Витебская область) есть канава с народным названием, которое нельзя писать. Над ней — цементный мост. Тех, кто его строил, и тех, кто принимал, уже нет на свете. Факт, что одна из плит немного «сползла». С каждым может случиться, для решения таких проблем мы и платим зарплату специальным службам. И они порешали, пишет onliner.by.

Мост этот построен в 50-е. Находится в оживленном месте, тут активно ездят машины (в том числе грузовики), дети ходят в школу. Выглядит неказисто (но не хуже, чем сотни других сельских мостов), однако с функцией своей вполне справляется.

Так плиты на мосту выглядели в ноябре прошлого года.

— По этому мосту идет дорога в школу, в больницу, рядом два детских сада, дома и так далее, — говорит местный житель Сергей. — А суперусиливающую конструкцию я впервые заметил весной.

Способны ли эти бревна, скрепленные досками, удержать многотонную плиту, покажет время. Наверняка все нормально, ведь явно поработал инженер.

Вообще-то, жители Чашников одной рукой фотографируют это чудо, другой опасаются:

— Вот вы напишете, так его вообще закроют «до появления финансирования».

— А что провалится, не боитесь?

— Все иногда проваливается... — философски отвечают жители Чашников.

Если позвонить в местное предприятие ЖКХ, то вместо гудков играет «Пер Гюнт» Грига, это успокаивает. Заместитель директора Николай Ивашень объясняет, что не так с этим мостом:

— Недавно его обследовали и выдали заключение, что он находится в предаварийном состоянии, требует капитального ремонта, но пока может эксплуатироваться. Теперь ищем инвестиции на то, чтобы разработать проект и выполнить сам ремонт. Когда будут выделены деньги, сказать не могу, но мы, конечно, проинформировали вышестоящие организации. Знаю, что этим вопросом занимаются.

По подсчетам эксплуатирующей организации, на восстановление моста потребуется от 150 тысяч рублей. Пока их не нашли, коммунальщиками и было рекомендовано для страховки установить деревянные подпорки.

— Мы постоянно наблюдаем за мостом, движения плит нет, — заверяет Николай Ивашень. — А уж кто конкретно положил так плиты, этого мы никогда не узнаем...