Ученые рассказали, чем будет питаться человечество в будущем 1 19.09.2019, 8:32

Некоторые виды продуктов будут создавать в биолабораториях.

Эксперты рассказали, насколько может измениться традиционный для человека рацион в будущем. С развитием науки и на фоне существенного дефицита ресурсов, вскоре появиться немало абсолютно новых продуктов и методов их производства. По оценкам ученых, к 2050 году количество жителей планеты возрастет до 9 млрд человек, что может повлечь за собой дефицит ресурсов. В связи с этим мясо могут начать производить в специальных биолабораториях, пишет lenta.ua.

Многие люди отдадут предпочтение веганской диете, а некоторые виды продуктов возможно будут выписываться по рецепту врача для профилактики ряда заболеваний.

Большую часть продовольственных товаров начнут дополнительно обогащать питательными веществами. К примеру, уже сейчас имеются насыщенная цинком кукуруза или улучшенные железом рис и батат.

Привычным блюдом для людей будущего станут насекомые, поскольку они служат источником белка. Вживление человеку микрочипа позволит контролировать показатели организма, предупреждая о дефиците тех или иных микроэлементов.

Помимо еды и таблеток, витамины будут поступать в организм из специального пластыря через кожу.

Не исключают ученые и напечатанных на 3D-принтере блюд, в которых будет достаточно соли и специй. Расширится в меню людей и число морепродуктов, притом речь идет даже о тех морских тварях, которые прежде считались несъедобными. К примеру, обществу предложат хрустящих медуз, а молоко начнут производить из водорослей. Вполне вероятно, что сельскохозяйственные фермы будут создаваться даже в космосе.