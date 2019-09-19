ГАИ не отличает пешеходов от водителей? 7 19.09.2019, 8:59

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Как отец семерых детей попал в поле зрения Госавтоинспекции.

В конце прошлого года житель Телехан Александр Иванов собрал из металлолома новый транспорт. Но вскоре отец семерых детей попал в поле зрения Госавтоинспекции – когда ехал по своим делам через двор местной школы, сообщает «Белсат».

«Инспектор ГАИ подбежал, начал возмущенно спрашивать, почему я не останавливаюсь на их требования. Я был удивлен. Как не останавливаюсь?! », – рассказывает Александр Иванов.

На Александра составили четыре предписания и протокол.

«Что я был без мотошлема, что мое транспортное средство незарегистрировано, нет техосмотра и не было при себе водительских прав. И также протокол о неостановке», – перечисляет мужчина.

Составлять многочисленные жалобы и заявления в суд Александру помогала жена, Людмила. Два суда отправили дело Иванова на доработку. Только на третьем – просмотрели видео с регистратора машины ГАИ, и Александру дали слово.

«Судья пыталась ставить мне какие-то вопросы, но я возвращал ее все время к одному: «Скажите, пожалуйста, на 8-й минуте 24-й секунде записи мне были выставлены неоднократные требования об остановке. Покажите, пожалуйста, где эти требования? На видео отсутствует звук!», – жалуется Александр.

Мы спросили у руководителя отдела ГАИ Ивацевичского РОВД Василия Жура, почему запись видеорегистратора из машины ГАИ – без звука и можно ли ее опубликовать.

«Зачем отдавать общественности, чтобы они полоскали наших работников? А звук в видеорегистраторе включается согласно законодательству. Есть специальный приказ, когда он должен включаться. А если водитель едет, тогда звук включать не надо. Там все хорошо слышно. Поэтому не будем искажать, я не хочу давать по этому поводу никаких комментариев!», – прокомменторовал нам Василий Жур.

Суд Александр Иванов проиграл. Евгений Грачев, юрист ABW.BY, убежден: запись видеорегистратора – основное доказательство невиновности нашего героя. Нужно обжаловать постановление суда в вышестоящих инстанциях, поскольку по определению Александр был пешеходом.

«Если мы говорим о мопеде, то мопед – транспортное средство с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Значит, речь идет о двигателе внутреннего сгорания, который имеет объем. Все же приспособления: гироскутеры, электросамокаты, электроколы – объема не имеют, у них другой принцип работы – за счет электротяги. Соответственно, вот такой существует правовой вакуум», – объясняет юрист.

Чтобы не штрафовать пешехода за отсутствие прав, шлема и страховки, работникам ГАИ все-таки пришлось аннулировать предписания. А штраф за невыполненное требования об остановке семья Ивановых уже выплатила, ибо веры в отечественную Фемиду почти не осталось.

«Столкнулись, что нет справедливости, нет судов справедливых, – говорит Людмила Иванова. – Вот он добивался, добивался, надеялся, надеялся, ну и я надеялась…».

Да и самодельную конструкцию пришлось разобрать…