Пенсионеры: Очень хотим увидеть, как его не будет 20 19.09.2019, 9:08

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О чем говорят сельчане на пикетах по сбору подписей.

Какие проблемы волнуют жителей сельской местности?

Сайт Charter97.org решил пообщаться с представителем Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктором Марчиком, который проводит кампанию по сбору подписей в сельских населенных пунктах своего региона:

- Я начал ездить по районам еще несколько лет назад. Было очень интересно услышать мнение людей именно из сельской местности. У них совсем другая жизнь. Плюс еще у меня сейчас в команде очень много людей, больше половины, именно из сельской местности, районов, которых раньше не было.

Это означает, что наша повседневная работа с людьми дала результат. Люди из районов перебарывают свой страх. Ведь для них самое главное работа и если что-то не так, то пугают как-раз увольнением. То есть, жители агрогородков и деревень не интересовались политиков. Теперь же из-за ситуации в стране, сельчане стали больше интересоваться процессами, которые происходят в стране. Всех поражает, как так получилось, что за последние 25 лет стали жить хуже, а не лучше, как обещал Лукашенко. Люди же не дураки и понимают, что к чему, сами начинают активничать и это очень хорошо!

Из разговоров с людьми во время пикетов по сбору подписей узнаешь их жизнь. Как они работают в колхозе, какие у них проблемы, чего они хотят. В основном людей в регионах, как и вообще в Беларуси, беспокоит очень низкая заработная плата. Плюс их могут использовать на неоплачиваемых работах, как крепостных, а зарплаты мизерные. Еще ситуация такова, что чиновники, используя свою власть, просто используют как рабский труд.

- Люди противостоят этому, возмущаются?

- Конечно! Но, к сожалению, ни в ком не видят защиты. Как говорят те, кто видит наш пикет: «За столько лет никто из «депутатов» ничего не сделал!». Я же им отвечаю: «Вы же почитайте в информации, я за смену власти. Я же иду сбором подписей от людей. Я от вас иду — народа».

Депутат не должен быть от власти, он должен быть именно от народа, чтобы защищать его интересы. Какой директор будет идти против того же начальника, который поставил его на это место?

Я объясняю, люди начинают понимать, потом читают мою биографию, видят, что сделали за это время и в результате ставят подпись.

Отмечу, что в регионах еще за нами сейчас ходят представители власти. Идут с пикетами по сбору подписей от властей, чтобы сбить тот накал, который мы начали своим сбором подписей. Они говорят, что если поставили подпись за провластного кандидата, то больше не имеют право ни за кого больше подписываться. Это неправда! Мы объясняем людям, что их обманули. Что они могут подписываться. Да и вообще это не кандидаты, а только выдвижение.

Кстати, мне тут недавно на пикете по сбору подписей рассказали, как один человек хотел открыть фермерство в Гродненской области. Там поле просто бурьяном поросло. Он обратился местным властям: «Дайте мне землю, я хочу работать, хочу платить налоги». Ему же сказали: «Пускай растет бурьян». То есть, их решения просто идут вразрез со здравым смыслом! По их мнению, пускай лучше поле не будет засеяно, растет мусор, но землю людям мы не дадим. Это случай просто идеально иллюстрирует отношение властей к людям. Они ездят на своих джипах и хотят, чтобы мы ездили на жигулях.

Они аж мечтают превратить нас в подручных, безропотных исполнителей, а боятся дать нам свободу зарабатывать на себя и платить налоги государству.

- Одна из целей «Европейской Беларуси» в этой политической кампании — сменить власть на всех уровнях. Близка ли она людям в сельской местности?

- Да, повторюсь, сельчане не верят «депутатам», но когда я начинаю им объяснять, что я все-таки альтернативный кандидат, то реагируют положительно. Люди прекрасно понимают, что виновата сама система и именно верхушка страны. Сейчас же есть интернет, смартфоны и ничего не скроешь, как раньше это было в СССР.

Во время моего пикета по сбору подписей даже был случай, когда подошла пенсионерка и сказала, что даже после войны жили лучше, чем при Лукашенко. То есть, даже после войны все восстанавливали, а теперь полный упадок, за каждую справку нужно платить. Действующая власть просто не ценит людей, ни во что их не ставит.

Для меня очень важно, что люди делятся тем, что происходит у них на душе. Хочу отметить, что тот электорат, который поддерживал Лукашенко, сейчас прекрасно понимает в чем дело и поддержки той ,что была раньше у него нет. Это 100 процентов.

- Недавно Ирина Халип написала статью, где отметила, что по ее наблюдениям люди чаще всего называют цифру — 95, то есть 95 процентов людей хочет чтобы Лукашенко ушел. Что вы об этом скажете, побывав в регионах?

- Однозначно заметно, что люди хотят перемен и знают, что их при власти Лукашенко не будет. Белорусам надоела нищета, они считают, что их просто обманули. Подчеркну, именно пенсионеры подходят и говорят: «Мы хотим одного, дожить до того времени, когда не будет Лукашенко. Хотим посмотреть, как наши дети будут лучше жить».