Путин теряет контроль 1 Владимир Милов

19.09.2019, 9:17

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Владимир Милов

Скорость падения авторитета власти в РФ превосходит даже самые оптимистичные ожидания.

Прочитал тут несколько текстов о том, что вот, у российских властей все под контролем, всех разгромили, посадили, все свои проблемы решили, полностью контролируют ситуацию, надеяться не на что и так далее. Удивительно, что вроде грамотные люди такие глупости пишут, но давайте поподробнее разберем — почему это глупость.

1. Власти очень быстро, даже не успев толком еще ничего сделать, достигли предела применения силы. Даже то махание дубинками, обыски и аресты, которые мы видели, привели к очень серьезному общественному возмущению, росту протестных настроений и, самое главное, быстрой политизации ранее неполитических слоев общества.

Власти прекрасно понимают, что хоть у них и есть серьезное силовое превосходство, но дальше расширять масштабы применения силы они не могут. Это хорошо видно россиянам, непосредственным участникам событий, но не видно многим умным комментаторам, которые либо за границей, либо на улицу не особо ходят, а пишут в основном тексты.

2. Российские власти, конечно, по привычке своей продолжат всех бить и сажать, но результатом этого будет только одно — полная потеря поддержки со стороны общества. Это ошибка — полагать, что общественное мнение для нынешней российской власти ничего не значит. Напротив, все 20 лет эта власть только и держится на общественном мнении (от широкой поддержки до равнодушия и аполитичности), постоянно трясется над своими рейтингами и всю стратегию борьбы с оппозицией строит на постулате: «Вы — маргинальное меньшинство, а вся поддержка у нас». Жить и функционировать в условиях отсутствия широкой поддержки эта власть не умеет, и получается это у нее, как мы видим, плохо. Силовая компонента, как это ни парадоксально, имеет ярко выраженный и очень быстрый обратный эффект. Расширять ее применение они могут, конечно, но тем хуже это будет для них политически.

Там есть люди — прежде всего сам Путин (он лично стоит за всеми решениями, поверьте — сам лично против фамилий циферки ставит, кому сколько суток дать. Многие комментаторы просто не имеют представления до какой степени там развит микроменеджмент. Обратите хотя бы внимание на то, какая потрясающая степень координации между десятком разных силовых ведомств, судами и т. п. — это только от первого лица может исходить), чокнутый Патрушев, и ряд других, которые вот эту связку не понимают. Они уж очень сильно оторваны от российских реалий, смертельно боятся «майдана» и веруют в «твердую руку». Но жизнь их сейчас будет быстро учить, уже учит не по дням, а по часам — силовые методы не работают.

Они-то верят в теорию, что очаг сопротивления надо подавить на самой ранней стадии, в зародыше, запугать всех, кто потенциально может к сопротивлению присоединиться, но в реальности такие действия воспринимаются как непропорциональное применение силы. Особенно на фоне того, что отношение к властям сильно ухудшилось по экономическим причинам, им сложно представить свою систему как нечто такое, чем население дорожит и что стоит защищать, а критиков власти — как каких-то сумасшедших, ведь они говорят то, с чем большинство населения полностью согласно. То есть бьют и сажают людей, которые говорят правду, близкую широким слоям населения. А у тех, кто бьет и сажает, наворованное не помещается в карманах. Так что силовая эскалация — прямой путь к обвалу их популярности.

3. Экономическая компонента здесь крайне важна. Роста нет и уже не будет, в правительстве начинается дикий разброд и срач на тему: «Кто в этом виноват?» Оба главных противника — Центральный банк и Министерство экономического развития России — уже заговорили о рисках рецессии. При этом геополитикой народ уже сыт по горло, она не только пере- и отработана, а длительный период без экономического роста не может не вызвать прямых ассоциаций — стоило ли заниматься этой фигней на международной арене, если платой стали обнищание и экономическая беспросветность.

4. В том числе и с учетом пункта 3 (но вовсе не только) все эти явления усилят брожение внутри власти. Акела что-то слишком часто стал промахиваться. Я считаю российский истеблишмент слабым и неспособным на открытое противостояние с Путиным — поэтому дворцовых переворотов ждать не стоит, но стоит ждать усиления внутреннего саботажа, что еще сильнее расшатает систему. Саботажа не только в прямом смысле, хотя пример высокопоставленного сотрудника внешнеполитического блока Администрации президента Смоленкова в высшей степени показателен. У них прям в руководстве внешней политикой на высокой должности сидел самый настоящий американский шпион, а теперь представьте, сколько там на самом деле таких латентных шпионов, которые не прямо вот так на США работают, но уж точно не в восторге от происходящего в России и не фанаты Патрушева и ко. А скорее саботажа в классическом для русской бюрократии смысле «как бы чего не вышло в эти challenging times, не буду-ка я делать вообще ничего, инициатива наказуема, а под лежачий камень вода не течет». Но и открытых выступлений будет достаточно, и подходы к Путину участятся: «Владимир Владимирович, все летит к е-матери, нам надо срочно корректировать курс».

5. На этом фоне попытки нагнать страх не только не работают, но и дают обратный эффект. Давайте прямо говорить — целью всего этого запугивания и погромов было выдавить российских лидеров оппозиции в эмиграцию и разгромить инфраструктуру. Ничего из этого не удалось. Десять лет назад о перспективе получить дубинкой по голове или 5−10 суток административного ареста говорили с ужасом, а сейчас есть десятки тысяч людей, готовых выходить на несанкционированные акции, тысячи людей, уже имеющие опыт задержаний и противостояния с ОМОНом, сотни отсидевших аресты. Страх будет отступать в такой ситуации.

По сути, единственное, что у российских властей осталось — это дубинка, но обществу ее массовое применение не нравится, это оружие в политическом плане неэффективно. Да, конечно, эта власть еще сильна и поборется за выживание, много будет неприятного на этом пути и это может занять время, но динамика очень впечатляющая, и ответа на все эти вызовы власть пока не демонстрирует способности давать. Так что надо жать дальше. В целом, скорость падения авторитета власти превосходит даже мои самые оптимистичные ожидания.

Владимир Милов, «Фейсбук»