Бизнесмен: Налоговый кодекс «союзного государства» — это союз ежа и коровы 2 19.09.2019, 9:31

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Белорусский бизнес выступает против «интеграции».

Правительство отказалось публиковать документы об интеграции, которые две недели назад парафировали премьеры Беларуси и России. На запрос «депутата» «палаты представителей» Елены Анисим ответили, что обнародование соглашения приведет к манипуляциям. А тем временем Министерство финансов подтвердило, что работает над унификацией Налогового кодекса так называемого «союзного государства», сообщает «Белсат».

Спустя два дня после публикации российского издания «Коммерсантъ» правительство нашей страны так и не обнародовало программы интеграции, которую 6 сентября парафировали премьеры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев.

Из ответа министра экономики Дмитрия Крутого Елене Анисим:

«Публикация проекта Программы (…) могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса».

Между тем Министерство финансов в комментарии порталу tut.by подтвердило по крайней мере один тезис из позавчерашней публикации «Коммерсанта»: единый Налоговый кодекс так называемого Союзное государства действительно готовят.

«Тот кодекс, который они хотят разработать совместно, это как спарить ежа и корову, извините за такое выражение. Потому что слишком много воды утекло», – полагает руководитель РОО «Перспектива», бизнесмен Анатолий Шумченко.

Например, в России налоговая нагрузка меньше, зато в Беларуси – более простое налоговое администрирование, говорит Жанна Тарасевич, директор бизнес-союза, который Министерство финансов позвало в рабочую группу для разработку совместного кодекса:

«Наибольший камень преткновения, который скорее всего будет (и об этом нужно будет договариваться), – это социальные отчисления, которые у нас являются страховыми выплатами, и социальный налог в Российской Федерации. То есть по какому пути мы пойдем?»

По словам Жанны Тарасевич, унификация правил игры на рынках Беларуси и России несет большие возможности для сотрудничества, свободного движения капиталов. Но учитывая, что российская экономика почти в 30 раз больше нашей, встает законный вопрос, кто от этого всего выиграет.

«Не могу сказать, что это угроза, но вопрос того, насколько будет доступной, насколько практически усилится конкуренция за получение ресурсов, за приватизацию, может быть, и все остальное, здесь, конечно, эти вещи должны рассматриваться», – отмечает Жанна Тарасевич.

В свою очередь представители малого бизнеса обращают внимание на разный уровень культуры ведения дел в Беларуси и России.

«Если у нас, допустим, принимается закон для бизнеса, то бизнес этот закон выполняет. И ответственность, в принципе, необратима, так как она в любом случае наступает. В России же, когда принимают закон, то он, как правило, по нашим ощущениям, не выполняется. Ответственности я там тоже особо не увидел», – говорит Анатолий Шумченко.

А потому новость о экономическом сближении с Россией в среде ИП многие восприняли скептически. Что касается других пунктов интеграции, опубликованных «Коммерсантом», то особое внимание обращает формулировка «общий внешнеторговый режим».

«Беларусь будет вынуждена присоединиться к российским антисанкциям, не пускать продукты из Европы, Молдовы, Грузии, что явно совершенно не в наших интересах», – констатирует старший аналитик «Alpari» Вадим Иосуб.

Если же говорить о работе над общими налоговым и гражданским кодексами, то, по мнению Вадима Иосуба, здесь Беларусь также не получит экономической выгоды. Впрочем, не получит ее и Россия. Но для последней прежде всего имеет значение политическая победа.